متحدث العاصمة لصدى البلد: باكورة المدن الذكية والحى الحكومى مراقب بـ 24 ألف كاميرا.. طرح 1600 فدان حول النهر الأخضر منتصف 2022.. و أنجزنا 95% بالمباني الحكومية

العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية:

العاصمة باكورة المدن الذكية والحى الحكومى مراقب بـ 24 ألف كاميرا

طرح 1600 فدان حول النهر الأخضر منتصف 2022

أنجزنا 95% بالمباني الحكومية حتى الأن

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمي، باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية أولى المدن الذكية فى مصر وتعتمد على أسلوب حياة ذكى ومختلف جداً وتقدم خدمات متميزة للمواطنين، مشدداً على أن اى مواطن مقيم فى العاصمة سيشهد تطور على كافة المستويات.

أوضح “الحسيني” فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن منظومة الركن بالعاصمة الإدارية ستكون ذكية وسيعلم المواطن ساعات الذروة وأماكن الركنات المتاحة من خلال الأبليكيشن، بالإضافة إلى أن شبكة المرور والطرق بالعاصمة ذكية جداً ، و ويتم متابعة الطرق وتأمين العاصمة الإدارية بكاميرات الدرون الذكية، وذلك من خلال التطبيقات الذكية الموجودة فى العاصمة الإدارية.

وأضاف، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية بها 6 آلاف كاميرا بمواصفات خاصة، متطورة ومزودة بوسائل للتتبع وحفظ الصور والوجوه، فى محاولة لرفع درجات الأمان داخل العاصمة، بجانب تواجد أعداد من طائرات الدرون للمراقبة، والتعامل السريع مع الحوادث، والتى ترتبط بمركز تحكم وسيطرة أمنى.

وأشار المتحدث، إلى أن تعد العاصمة الإدارية باكورة 14 مدينة تبنيها مصر، وستتم مراعاة المعايير والاشتراطات التى تجعلها مدينة ذكية مقامة على أحدث المعايير والتقنيات الذكية، وتم تركيب أكثر من 6 آلاف كاميرا لتأمين العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن الحى الحكومى به 24 ألف كاميرا وحده ، ونعمل على ابرام تعاقدات مع شركات الصيانة الخاصة به لكى نضمن استمرارية التكنولوجيات والحفاظ عليها.

وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية وصلت إلى 70% وخلال 3 سنوات سيتم الانتهاء تماماً من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، علماً بأنه جارى طرح أراضى للبيع والتطوير خلال الفترات القادمة .

وأضاف الحسينى فى تصريحات لصدى البلد: بدأنا تنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة لكى نتجنب الأخطاء والمعوقات التى واجهناها فى المرحلة الأولى حيث أننا فى المرحلة الأولى كنا نبيع الأراضى ونعمل على ترفيقها فى نفس الوقت ولكن الآن نعمل على ترفيق وتخطيط للأراضى التى سيتم طرحها فى المرحلة الثانية لكى تكون جاهزة للطرح.

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية تعتزم طرح عدد من الأراضى على جانبى النهر الأخضر تقدر بحوالى ألف فدان تنحصر بالطريق الجنوبى وطريق الجنوبى الجنوبى أمام الحى السكنى الرابع والخامس والسادس بالإضافة 600 فدان داخل النهر الأخضر، وتم ارجاؤه لما بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى منتصف 2022.

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، أنه وصلت نسبة الإنجاز فى الحى الحكومى إلى 95% فى جميع المباني الحكومية، كما قدرت تكلفة الإنشاءات والبنية التحتية بـ 50 مليار جنيه، بخلاف قيمة الأرض التى تصل إلى 14 مليار جنيه، ودفعتها كلها بالكامل شركة العاصمة الإدارية.

وأضاف الحسينى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، تعد العاصمة الإدارية باكورة 14 مدينة تبنيها مصر، وستتم مراعاة المعايير والاشتراطات التى تجعلها مدينة ذكية مقامة على أحدث المعايير والتقنيات الذكية، مشيراً إلى أنه تم تركيب أكثر من 6 آلاف كاميرا لتأمين العاصمة الإدارية، متطورة ومزودة بوسائل للتتبع وحفظ الصور والوجوه، فى محاولة لرفع درجات الأمان داخل العاصمة، بجانب تواجد أعداد من طائرات الدرون للمراقبة، والتعامل السريع مع الحوادث، والتى ترتبط بمركز تحكم وسيطرة أمنى.

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، التشغيل والصيانة تساوى فى أهميتها الإنشاءات والتنفيذ لذلك تم الاهتمام بآليات الصيانة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم ابرام عقود صيانة وتشغيل مع العديد من الشركات لصيانة ومتابعة التشغيل.