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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: التعليم في مصر أصبح يعتمد على الفهم والذكاء وليس الحفظ والتلقين..فيديو

خالد ميري
خالد ميري

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار إن التعليم لم يصبح حاليا حفظ وتلقين كما كان في السابق، والآن منذ بداية أول المراحل التعليمية يعتمد التعليم على الفهم والذكاء.

 

وأضاف خالد ميري، خلال لقاء له لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن التغيير الكامل للثقافة بمصر سيتطلب وقتا طويلا.

 

وتابع خالد ميري،  أن الجامعات والكليات الجديدة ذات تخصصات يحتاجها السوق في المستقبل، سواء داخل مصر أو بالعالم بأكمله.

 

 لم تكن تتم يوما دون تقدم مصر إلى الأمام .

وأشار  رئيس تحرير الأخبار إلى أن  الشراكة المصرية مع المؤسسات التعليمية الأجنبية، لم تكن تتم يوما دون تقدم مصر إلى الأمام .

 

 

المراحل التعليمية خالد ميري مؤسسات الجامعات صحفي

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