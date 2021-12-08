مانشستر يونايتد يتعادل إيجابيا أمام يانج بويز ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال

انتهت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي و يانج بويز السويسري بالتعادل الإيجابي 1-1، ،في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة التاسعة أرسل لوك شو كرة عرضية لعبها جرينوود خلفية مزدجة بطريقة رائعة سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول للشياطين الحمر.

وفي الدقيقة 42 سجل فابيان ريدر هدف التعادل للضيوف، بعد خطأ دفاعي ليتسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسددها لتسكن شباك اليونايتد.

وقرر رالف رانجنيك إراحة الأساسيين، ليستبعد كرستيانو رونالدو، وكافاني، وماجواير، ودي خيا، من مواجهة اليوم.

وبدأ يونايتد المباراة بالتشكيل التالي: هيندرسون، وبايلي، وماتتش، ولوك شو، ووان بيساكا، وفان دي بيك، وماتا، وألانجا، جرينوود، ولينجارد، وآماد.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 11 متأهلاً إلى ربع نهائي دوري الطال أوروبا متصدراً لمجموعته ، بينما ارتفع رصيد يانج بويز السويسري إلى النقطة الخامسة متذيلا جدول ترتيب المجموعة .