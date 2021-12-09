ليل يصعد لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على فولفسبورج

تأهل فريق ليل الفرنسي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بفوزه على فولفسبورج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة من دور المجموعات.

افتتح التركي بوراك يلماز التسجيل لليل بالهدف الأول في الدقيقة 11، أعقبه جوناثان ديفيد بالهدف الثاني في الدقيقة 72.

وسجل أنخيل جوميز الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة 78، قبل أن يأتي هدف حفظ ماء الوجه لفولفسبورج والذي لم يؤثر على نتيجة اللقاء، في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليل للنقطة 11 في المركز الأول من المجموعة السابعة، فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 5 نقاط في المركز الرابع والأخير