نشرة أخبار البرلمان | المؤتمر يشيد بإعلان الرئيس تقديم مصر 100 فرصة لتعليم المواهب الشابة.. وهذه العقوبة لعدم تسجيل وفاة طفلك

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

رشا إسحق: الاحتفال العالمي بحقوق الإنسان يأتي تماشيا مع إعلان جمهورية مصر الجديدة

حزب المؤتمر يشيد بإعلان الرئيس تقديم مصر 100 فرصة لتعليم المواهب الشابة

بالبرلمان الأحد المقبل| مناقشة عدم تنفيذ حكم لـ الأوقاف.. وعقد اجتماع مشترك

المشدد وغرامة 50 ألف.. عقوبة تنقيب المواطنين عن الآثار بنص القانون



غضب برلماني بمطروح بشأن مشكلات تواجه مواطني المحافظة



نظام جديد للتعيينات والقضاء على الرشوة والمحسوبية.. تشريعات حاسمة لمكافحة الفساد





مصادر تمويل وكالة الفضاء المصرية وفقا للقانون.. تعرف عليها

موت وخراب ديار.. احذر الحبس والغرامة حال عدم تسجيل وفاة طفلك «مشروع قانون»



