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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد يعلق على خروج برشلونة من الدوري عبر تويتر.. شاهد

صدى البلد

علق أحمد عيد عبد الملك لأعب الزمالك السابق تغريدة جديدة علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر " خلال اللحظات الماضية  علي برشلونة بعدما ودع الدوري .

 

وجاءت التغريدة كالتالي :" الحاجة الوحيدة الي ممكن برشلونة يكسبوها تعاطف الناس و لو بيكيه و لونجليه بيلعبو ممكن يتعادلو مع تعاطف !!"

 

ويذكر أن دع فريق برشلونة الإسباني، دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بخسارته أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة السادسة.

 

سيطر فريق بايرن ميونخ على أحداث الشوط الأول، واستطاع تسجيل هدف التقدم عن طريق توماس مولر في الدقيقة 34 بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله ليفاندوفسكي.

 

وسجل ليروي ساني ثاني أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 43 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل شتيجن في التصدي لها.

 

وتعرض جوردي ألبا لاعب برشلونة للإصابة في الدقيقة 26، ليتم استبداله بزميله مانجويزا في الدقيقة 31.

 

وفي الشوط الثاني، أكد جمال موسيالا انتصار بايرن ميونخ بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 62 من متابعة لتمريرة ألفونسو ديفيز، ليطرد برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز الثالث، ليذهب للمشاركة في الدوري الأوروبي

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