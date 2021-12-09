الرجاء المغربي يعلن خوض السوبر الإفريقي ٢٢ ديسمبر بشرط



أكد عبدالاله الإبراهيمي المتحدث الرسمي للرجاء المغربي، أن فريقه سيخوض السوبر الإفريقي أمام الأهلى المحدد لها ٢٢ ديسمبر الجاري في كأس السوبر.



وقال الابراهيمي في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي "اعترضنا على تحديد موعد السوبر لسببين، الأول هو تواجد لاعبين أساسيين مع المنتخب المغربي في كاس العرب، والثاني صعوبة الطيران".



وتابع "كل ما نطلبه من الاتحاد الافريقي، وضع مواعيد محددة سلفًا للمباريات والبطولات أسوة بما يحدث في الاتحادات الأخري".



واختتم عبد الاله كلامه مشددًا على احترام ناديه للاتحاد الإفريقي، والالتزام بقراره، وان الفريق سيسافر الي قطر من أجل خوض المباراة.

زى النهاردة... الزمالك بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري لأول مرة فى تاريخه



توج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم السبت الموافق 8 ديسمبر عام 1984 بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الاولي في تاريخه.

جاء تتويج الفارس الأبيض باللقب الإفريقي الأول بعد الفوز في لاجوس علي شوتنج ستارز النيجيري بهدف نظيف في اياب الدور النهائي للبطولة التي أصبح الأبيض ثالث نادي مصري يفوز بها.

الهدف الذي قضي علي أحلام أصحاب الأرض هز شباكهم في مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 11 من ضربة رأس أحرزها مدافعه أوبينج بالخطأ في مرماه خوفا من متابعة فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك المشترك معه في الكره الطولية.

عادل المأمور حارس مرمى الفارس الأبيض تألق وأنقذ ضربة جزاء في الدقيقة 20 بعد أن أعادها حكم اللقاء حيث اصطدمت الاولي بالقائم.

ويفوز ابناء المدرب محمود أبورجيلة بنتيجة 3-0 للمباراتين ويردوا اعتبارهم من الفريق الذي أخرجهم من دور الثمانيه قبل ثمان سنوات.

جاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي:

عادل المأمور فى حراسة المرمى

ومحمد صلاح وإبراهيم يوسف وسعيد الجدي وهشام يكن وأيمن يونس واشرف قاسم وفاروق جعفر وجمال عبد الحميد ونصر إبراهيم وإيمانويل كوارشي.