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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام السقا يهنئ إدورد بعيد ميلاده عبر إنستجرام

صدى البلد

هنئ الفنان "عصام السقا" الفنان إدورد في قصتة عبرصفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"

 

حيث ظهر الفنانين بجانب بعضهم البعض ويشاور أدورد علي الشقا ، وعلق السقا"عيد ميلاد سعيد يا أدورد "

وكان الفنان عصام السقا شارك في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي لعام 2021 م، بمسلسل ضل راحل مع الفنان ياسر جلال والذي حقق نجاح فني كبير فور عرضه، وظهر بشخصية المحامي سعيد ابو الوفا. 

 

المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.

 

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

 

مسلسل “ضل راجل” تم عرضه حصريا، على قناتي “الحياة، والحياة دراما”، وطرح فريق العمل أغنية تشويقية بصوت الفنان أحمد سعد، باسم "يا سندي أنتي وقوتي يا كل شيء.. عملتي فيا إيه"، وتخطى عدد مشاهداتها حاجز المليون على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

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