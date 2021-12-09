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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سوء المعاملة.. علي غزال يكشف سر فسخ تعاقده مع سموحة

صدى البلد

كشف علي غزال نجم ناسيونال ماديرا البرتغالي ومنتخب مصر السابق، عن تقاصيل فسخ تعاقده مع فريق سموحة 

 

وأكد غزال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، انه  تعرض لصدمة عند عودته إلى مصر للعب في صفوف سموحة، بسبب طريقة التعامل، مشيرًا إلى أنه حظى بالاحترام والتعامل الجيد خلال فترة الاحتراف.

وأضاف  أنه لا يفضل الخوض في تفاصيل بشأن سوء التعامل، إلا أنه اندهش من استبعاده تمامًا من مباريات الفريق، دون سبب واضح، على الرغم من مشاركته أساسيًا في بداية فترته مع الفريق

وأوضح أنه فسخ عقده الذي كان مدته 3 سنوات مع سموحة، بسبب عدم تقديره، خاصة وأنه لا يفضل التواجد في مكان لا يعرف قيمته، مشيرًا إلى أنه يتدرب في الفترة الحالية، لحين التواجد في نادٍ خلال فترة انتقالات يناير المقبلة.

 

منتخب مصر سموحة علي غزال صدى البلد هاني حتحوت

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