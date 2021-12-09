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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أخبار السيارات| فوائد السيارات الصديقة للبيئة.. تمنح مميزات لمن يشتريها.. بوليستار 2 الكهربائية تزيد من قوتها لتتحدى تسلا 3.. أقوى 5 سيارات سيدان في مصر موديل 2021

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارًا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:

 

فوائد السيارات الصديقة للبيئة.. تمنح مميزات لمن يشتريها

أصبحت السيارات الصديقة للبيئة تشكل واقعاً مهما في حياة الإنسان لابد من تعميمه في وسائل النقل الحديثة، وتشجيع الناس على امتلاكها، وكان قطاع النقل بكافة أنواعه المعتمد على الوقود الحفري أحد أكبر القطاعات الملوثة للبيئة على مر التاريخ، بسب انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة منه مثل غاز ثاني أكسيد الكاربون وبعض المواد الكيميائية الآخرى التي تسبب أضراراً كبيرة للبيئة وصحة الإنسان.

 

بوليستار 2 الكهربائية تزيد من قوتها لتتحدى تسلا 3

شهدت السيارات الكهربائية مؤخراً طفرة كبيرة غير مسبوقة وذلك بفضل دخول الكثير من العلامات التجارية الشهيرة مجال تصنيعها وتطويرها، مما أدى الى زيادة قوة المنافسة وشراستها، حيث تسعي كل شركة الى تصدر قائمة المنافسة والتفوق على باقي المتنافسين.

 

أقوى 5 سيارات سيدان في مصر موديل 2021

تحظى فئة السيدان على شعبية كبيرة داخل السوق المصري وسط موديلات 2021، وتقدم العديد من العلامات التجارية نخبه من الإصدارات القوية لهذه الفئة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات المطروحة.

 

شاهد.. رفع النقاب عن سيارة لاند روفر SV الجديدة

أعلنت شركة لاند روفر عن إطلاق الإصدار SV من أيقونتها Range Rover، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات " SUV "،  والتي تقدم داخل الأسواق العالمية والعربية، عبر باقة من التجهيزات الفنية باختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب تصميمها الخارجي والذي يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

 

بعد 50 عاما من عرضه.. قصة سيارتين ظهرتا بفيلم شهير لـ يوسف شاهين

النيل سؤال ومازال لم يحن الرد عليه منذ متى وإلى متى، لم يقل عمره لأحد، ومازال يسري ويسافر ويعشق صوت الناس الجالسين على ضفتيه، فهو شريان حياة المصريين، تدور دنيانا وأرضنا ويدور معها نيلنا وتلتف قلوبنا حوله، " إترو عا " والتي تعني باللغة المصرية القديمة النهر العظيم وواهب الحياة لكل ظمآن كما وصفه أجدادنا القدامى، ليجدد المخرج الكبير يوسف شاهين مجد نيل مصر العظيم من خلال رائعة أعماله السينمائية فيلم " النيل والناس".

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