مليون جنيه تهدد بإلغاء معسكر الأهلي بالإمارات.. تفاصيل



قال محمد شبانة إن مسئولي النادي الأهلي يدرسون الاعتذار عن خوض معسكر خارجي بالإمارات خلال فترة توقف الدوري الحالية لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس العرب بعدما كان مقررا سفر الفريق إلى أبو ظبي لخوض معسكر مغلق خلال الفترة الحالية.



وتابع ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : تسبب تحديد موعد السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في إرباك حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني وإعادة وضع خطة التحضير لمباراة السوبر الإفريقي.



و اكمل : أن رفض الأهلي العرض من الشركة المنظمة بالأكتفاء فقط بتحملها مصاريف وتذاكر الطيران والإقامة وتوفير مباريات ودية في المعسكر وهو الأمر الذي تحفظ عليه مسئولو القلعة الحمراء وطلبوا الحصول علي 2 مليون جنيه وهو ما جعل الشرك تعرض مليون فقط وهو ما ينذر بإلغائه والتفكير في معسكر الدوحة



ويدرس مسئولو الأهلي السفر مبكرا إلى قطر استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي ودخول معسكر مغلق قبل المباراة من أجل الاستعداد الجيد للمباراة التي يستعد لها الفريق الأحمر بكل قوة لتكون أولى بطولات المارد في الموسم الحالي.

ويتناقش موسيماني مع الجهاز المعاون له في الأهلي بشأن الخطة المقترحة لتجهيز لاعبي الفريق الأحمر لخوض مباراة السوبر الإفريقي ووضع البرنامج الخاص بهذه المباراة في ضوء المعطيات المتاحة أمام الجهاز الفني قبل السفر إلى قطر لخوض المباراة