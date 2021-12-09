أخبار الرياضة.. وكيله السابق يكشف تفاصيل الحجز على ممتلكات الشناوي.. رسالة اعتذار من خالد الغندور لـ وليد سليمان..برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي .. وكيله السابق يكشف التفاصيل



كشف وليد عبد الهادي وكيل أعمال محمد الشناوي السابق مفاجأة بشأن الحكم الذي صدر ضد اللاعب بالحصول على مليون و600 الف جنيه.



وتابع وليد عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوكس تو بوكس: “سيصدر مستند بالحكم على الحجز على ممتلكات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب لحين دفع المبلغ”.

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب



قال محمد شبانة : عقد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني جلسة عاصفة مع أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني مطالبا ببذل المزيد من الجهد حتى لا يخرج من حسابات كيروش في الفترة المقبلة.



وتابع عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : أكد ضياء السيد للاعب، أن كيروش ليس المدرب الذي ينبهر بمراوغة أو هدف جميل من لاعب كهدف رفعت الأول في مرمى السودان، كما أبلغه أ، المدرب البرتغالي لا يبنى قناعات ثابتة تجاه اللاعبين، موضحا أن مستوى اللاعب في الدوري هو ما يؤهله للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة.

رسالة اعتذار من خالد الغندور لـ وليد سليمان .. والقيعي كلمة السر



وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة اعتذار لـ وليد سليمان نجم الأهلي عقب هجومه المتكرر عليه ووصفه بـ “ المؤذي ”.

سوء المعاملة.. علي غزال يكشف سر فسخ تعاقده مع سموحة



كشف علي غزال نجم ناسيونال ماديرا البرتغالي ومنتخب مصر السابق، عن تقاصيل فسخ تعاقده مع فريق سموحة

وأكد غزال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، انه تعرض لصدمة عند عودته إلى مصر للعب في صفوف سموحة، بسبب طريقة التعامل، مشيرًا إلى أنه حظى بالاحترام والتعامل الجيد خلال فترة الاحتراف.

وأضاف أنه لا يفضل الخوض في تفاصيل بشأن سوء التعامل، إلا أنه اندهش من استبعاده تمامًا من مباريات الفريق، دون سبب واضح، على الرغم من مشاركته أساسيًا في بداية فترته مع الفريق

بيرسي تاو يتحدث عن تجربة بلجيكا وعلاقته بكابتن صن داونز وطعامه المفضل بمصر



أعرب الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم فريق الأهلى عن سعادته بتواجده داخل القلعة الحمراء مشددا أنه انسجم سريعا مع لاعبي الفريق.

الزمالك يتحرك رسميا لاستعادة فيصل ويعرض هذا الثلاثي على سموحة



قال محمد شبانة وضع مسئولو نادي الزمالك خطة للتعاقد مع حسين فيصل لاعب الفريق السابق وسموحة الحالي واستعادته في الموسم المقبل.

برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا بثلاثية مذلة من بايرن ميونخ



ودع فريق برشلونة الإسباني، دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بخسارته أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة السادسة.



