عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. وكيله السابق يكشف تفاصيل الحجز على ممتلكات الشناوي.. رسالة اعتذار من خالد الغندور لـ وليد سليمان..برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

 

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي .. وكيله السابق يكشف التفاصيل
 

كشف وليد عبد الهادي وكيل أعمال محمد الشناوي السابق مفاجأة بشأن الحكم الذي صدر ضد اللاعب بالحصول على مليون و600 الف جنيه.


وتابع وليد عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوكس تو بوكس: “سيصدر مستند بالحكم على الحجز على ممتلكات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب  لحين دفع المبلغ”.

 

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب
 

قال محمد شبانة  : عقد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني جلسة عاصفة مع أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني مطالبا ببذل المزيد من الجهد حتى لا يخرج من حسابات كيروش في الفترة المقبلة.


وتابع عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : أكد ضياء السيد للاعب، أن كيروش ليس المدرب الذي ينبهر بمراوغة أو هدف جميل من لاعب كهدف رفعت الأول في مرمى السودان، كما أبلغه أ، المدرب البرتغالي لا يبنى قناعات ثابتة تجاه اللاعبين، موضحا أن مستوى اللاعب في الدوري هو ما يؤهله للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة.

 

رسالة اعتذار من خالد الغندور لـ وليد سليمان .. والقيعي كلمة السر
 

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة اعتذار لـ وليد سليمان نجم الأهلي عقب هجومه المتكرر عليه ووصفه بـ “ المؤذي ”.

 

سوء المعاملة.. علي غزال يكشف سر فسخ تعاقده مع سموحة
 

كشف علي غزال نجم ناسيونال ماديرا البرتغالي ومنتخب مصر السابق، عن تقاصيل فسخ تعاقده مع فريق سموحة

 

وأكد غزال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، انه  تعرض لصدمة عند عودته إلى مصر للعب في صفوف سموحة، بسبب طريقة التعامل، مشيرًا إلى أنه حظى بالاحترام والتعامل الجيد خلال فترة الاحتراف.

وأضاف  أنه لا يفضل الخوض في تفاصيل بشأن سوء التعامل، إلا أنه اندهش من استبعاده تمامًا من مباريات الفريق، دون سبب واضح، على الرغم من مشاركته أساسيًا في بداية فترته مع الفريق

 

بيرسي تاو يتحدث عن تجربة بلجيكا وعلاقته بكابتن صن داونز وطعامه المفضل بمصر
 

أعرب الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم فريق الأهلى عن سعادته بتواجده داخل القلعة الحمراء مشددا أنه انسجم سريعا مع لاعبي الفريق.

 

الزمالك يتحرك رسميا لاستعادة فيصل ويعرض هذا الثلاثي على سموحة
 

قال محمد شبانة  وضع مسئولو نادي الزمالك خطة للتعاقد مع حسين فيصل لاعب الفريق السابق وسموحة الحالي واستعادته في الموسم المقبل.

 

برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا بثلاثية مذلة من بايرن ميونخ
 

ودع فريق برشلونة الإسباني، دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بخسارته أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة السادسة.


 

الزمالك أخبار الرياضة منتخب مصر خالد الغندور محمد الشناوي دوري ابطال أوروبا علي غزال صن داونز منتخب

موضوعات متعلقة

نائبة: 3 قوانين على أولوية لجنة الصحة خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

شاهد| دموع ياسمين عبد العزيز عند رؤية رسائل الجمهور لها و تحذير عاجل من صندوق مكافحة الإدمان للموظفين

العالم يمتلك الأدوات المطلوبة للتغلب على كورونا.. وعلماء يوضحون التفاصيل

أخبار الرياضة.. وكيله السابق يكشف تفاصيل الحجز على ممتلكات الشناوي.. رسالة اعتذار من خالد الغندور لـ وليد سليمان..برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا

سر الاستغفار ألف مرة .. كلمات لو سألت الله بها لأعطاك

أخبار الفن.. دوللي شاهين: علاقاتي كلها غلط.. وقف عرض فيلم أميرة

أخبار السيارات| فوائد السيارات الصديقة للبيئة.. تمنح مميزات لمن يشتريها.. بوليستار 2 الكهربائية تزيد من قوتها لتتحدى تسلا 3.. أقوى 5 سيارات سيدان في مصر موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الخميس 9-12-2021

قناة مصرية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باتخاذ عدد من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

فيديو

أنا مش كده.. دوللي شاهين: ما بحبش السهر والفن ده شغلتي

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ