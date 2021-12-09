أخبار التكنولوجيا|خطأ بسيط يعرضك للحظر نهائيا على واتساب.. فيفو تعلن عن Vivo Y55s 5G بأكبر بطارية لها على الإطلاق

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

تتخذ شركة واتساب WhatsApp، إجراءات صارمة ضد الإصدارات غير الرسمية من تطبيق الدردشة التي توفر ميزات وخيارات تخصيص إضافية.

يشحن في 15 دقيقة.. Xiaomi MIX 5 هاتف رائد تزوده شاومي بتقنية خارقة

أشارت أحدث التسريبات إلى أن شركة شاومي، تخطط إلى تزويد سلسلة الهواتف الرائدة القادمة Xiaomi MIX 5، بقوة شحن خارقة تصل إلى 100 وات.

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن أحدث هواتفها الذكية Vivo Y55s 5G، والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات والإمكانيات المميزة التي يقدمها الجهاز.

تجعل تطبيقات المراسلة المشفرة من الصعب على أي شخص آخر التجسس على محادثاتك ومكالماتك الخاصة، كما يمكن أن تساعدك أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة في حماية خصوصيتك، حتى لو لم تستطع حماية الشركات من برامج الفدية أو الشبكات الحكومية من الجواسيس.

أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الذكي الجديد Galaxy A03 Core، للبيع في السوق الهندى والذي ينطلق بمواصفات جيدة مقابل سعر معقول للمبتدئين.