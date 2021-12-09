عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مستشفى نفسي أبرزها.. "تنفيذي المحلة" يعقد جلسة لمناقشة أبرز المشروعات

تنفيذي المحلة:يوافق
تنفيذي المحلة:يوافق علي إطلاق اسم الشهيد"السعيد سمير" وانشاء

عقد اللواء حسين لبيب عطية، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى صباح اليوم، الخميس، مجلسا تنفيذيا بحضور المهندس عبد المجيد كامل سكرتير ديوان المحله و سعد نصر و علاء النمر نواب رئيس المدينة وجميع مديرى الجهات التنفيذية المختلفة بمدينة المحلة ومراكزها ورؤساء الوحدات المحلية.

ضحايا الطقس السيء.. مصرع سائق توكتوك سقطت عليه شجرة ضخمة في الغربية.. وإصابة بائع إثر سقوط برميل خرساني عليه ‏في منية النصر

ووافق المجلس التنفيذي علي تدشين ميدان وتطوير جزء من الجزيرة الوسطى على ترعـة ميت السراج داخـــــل بشبيش وإقامة بوابة ترحيب بمدخل عزبة أبو بدر على طريق "تيرة _ ابشان "بالجهود الذاتية، كما تمت الموافقة علي تطوير ميدان السكــــة الحديد ( طلعت حرب ) بالمشاركه المجتمعيـــــــة مع الالتزام بالتصميم المقترح من كلية الهندسة جامعة طنطا و بموافقة هيئة التنسيق الحضارى .
وأشار رئيس المدينة العمالية أنه تم تخصيص قطعة ارض مساحتها 5 أفدنة بأرض مستشفــي صدر المحله لاقامة مستشفي للصحه النفسيه وعلاج الادمان بالغربية مشيرا إلى تغيير اسم مدرسة القرنفلي للتعليم الاساسي الي مدرسة خيرى ابو غازى للتعليم الاساسي تكريما لمشاركته المجتمعيه .
واستشهد رئيس المدينة أنه تم إطلاق  اسم الشهيد السعيد سمير ابراهيم أبو أحمد علي مدرســــــة كفر فياله للتعليم الاساسي  التابعه لقرية شبرابابل
كما أوضح تم قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 3 قيراط بحوض أم صالح زمام قريــــــة بشبيش لاقامة محطة مياه للشرب لخدمة أهالى كفر الابحر .

ضحايا الطقس السيء.. مصرع سائق توكتوك سقطت عليه شجرة ضخمة في الغربية.. وإصابة بائع إثر سقوط برميل خرساني عليه ‏في منية النصر


وأشاد رئيس المدينة أنه تمت الموافقـــــة على رفع كفاءة و تطويــــر مجزر بشبيش الى مجزر نصف آلى و زيادة مساحته من 600م الى 1800م و ذلك باضافة مساحة 1200م ملاصقة للمجزر ملك الوحدة المحلية لقرية بشبيش مستشهدا بالموافقــة على تخصيص قطعـــــة أرض أملاك دولــة مساحتها 800م بحوض العشرين نمرة 1 قسم ثالث زمام كفر دمرو لصالح مديرية الامن لاقامــــة قسم شرطــــة دمرو لتكون المساحة 2000م و ذلك باضافة 1200م أملاك دولة على المساحة الصادر لها قــرار رئيس مجلس الوزراء .

التحالف العربي يُدمر هدفًا جويًا للحوثيين باتجاه المنطقة الغربية


وأعلن رئيس المدينة عن إقامة نصبا تذكاريا يخلد ذكرى شهداء الكوادر الطبية من ابنــــاء مدينـــــة المحلة  .

يذكر أنه تم عرض تقرير ادارة التخطيط و المتابعة بالوحدة بشأن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/ 2022 خلال الشهور الماضية .

FB_IMG_1639036412053
FB_IMG_1639036412053
FB_IMG_1639036409103
FB_IMG_1639036409103
FB_IMG_1639036415992
FB_IMG_1639036415992
FB_IMG_1639036403265
FB_IMG_1639036403265
FB_IMG_1639036399012
FB_IMG_1639036399012
FB_IMG_1639036407370
FB_IMG_1639036407370
FB_IMG_1639036405525
FB_IMG_1639036405525
استثمار الوحدة الطقس العرب مجلس الوزراء طريق عيد صحة برميل التنس نصب المجلس التنفيذى ذكرى طنطا السكة الحديد 2021 حسين لبيب ساسي الموافقة مدين النصر علاج الإدمان مستشفي الجهات التنفيذية مالي الاستثمار

موضوعات متعلقة

توقيع الكشف الطبي على 60 مريضا بقافلة علاجية في الغربية

ترشيحاتنا

فصل رأسه عن جسده.. إحالة أوراق دبور "سفاح الإسماعيلية" إلى فضيلة المفتي

الوزراء: لاصحة لفرض رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات الإلكترونية

أكثر من كل المواد.. توضيح عاجل بشأن عدد أسئلة امتحان عربي "رابعة ابتدائي"

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بمخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للأدوية والصحة الزامبية لـ"الاعتراف المتبادل"

تشنجات وإنخفاض الذكاء.. آثار تسمم الرصاص على الأطفال وكيفية منعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

براءة أم إعدام؟.. مشاهد مثيرة قبل النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

مزودة بكاميرات.. ضبط طائرة تجسس مهربة مع راكب في مطار القاهرة |صور

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

قناة مصرية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن

الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. فيديو

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

فيديو

فيديو جراف.. عاصفة من الطقس السيئ تضرب معظم محافظات مصر.. تفاصيل

أنا مش كده.. دوللي شاهين: ما بحبش السهر والفن ده شغلتي

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ