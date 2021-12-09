إنشاء مستشفى نفسي أبرزها.. "تنفيذي المحلة" يعقد جلسة لمناقشة أبرز المشروعات

عقد اللواء حسين لبيب عطية، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى صباح اليوم، الخميس، مجلسا تنفيذيا بحضور المهندس عبد المجيد كامل سكرتير ديوان المحله و سعد نصر و علاء النمر نواب رئيس المدينة وجميع مديرى الجهات التنفيذية المختلفة بمدينة المحلة ومراكزها ورؤساء الوحدات المحلية.

ووافق المجلس التنفيذي علي تدشين ميدان وتطوير جزء من الجزيرة الوسطى على ترعـة ميت السراج داخـــــل بشبيش وإقامة بوابة ترحيب بمدخل عزبة أبو بدر على طريق "تيرة _ ابشان "بالجهود الذاتية، كما تمت الموافقة علي تطوير ميدان السكــــة الحديد ( طلعت حرب ) بالمشاركه المجتمعيـــــــة مع الالتزام بالتصميم المقترح من كلية الهندسة جامعة طنطا و بموافقة هيئة التنسيق الحضارى .

وأشار رئيس المدينة العمالية أنه تم تخصيص قطعة ارض مساحتها 5 أفدنة بأرض مستشفــي صدر المحله لاقامة مستشفي للصحه النفسيه وعلاج الادمان بالغربية مشيرا إلى تغيير اسم مدرسة القرنفلي للتعليم الاساسي الي مدرسة خيرى ابو غازى للتعليم الاساسي تكريما لمشاركته المجتمعيه .

واستشهد رئيس المدينة أنه تم إطلاق اسم الشهيد السعيد سمير ابراهيم أبو أحمد علي مدرســــــة كفر فياله للتعليم الاساسي التابعه لقرية شبرابابل

كما أوضح تم قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 3 قيراط بحوض أم صالح زمام قريــــــة بشبيش لاقامة محطة مياه للشرب لخدمة أهالى كفر الابحر .



وأشاد رئيس المدينة أنه تمت الموافقـــــة على رفع كفاءة و تطويــــر مجزر بشبيش الى مجزر نصف آلى و زيادة مساحته من 600م الى 1800م و ذلك باضافة مساحة 1200م ملاصقة للمجزر ملك الوحدة المحلية لقرية بشبيش مستشهدا بالموافقــة على تخصيص قطعـــــة أرض أملاك دولــة مساحتها 800م بحوض العشرين نمرة 1 قسم ثالث زمام كفر دمرو لصالح مديرية الامن لاقامــــة قسم شرطــــة دمرو لتكون المساحة 2000م و ذلك باضافة 1200م أملاك دولة على المساحة الصادر لها قــرار رئيس مجلس الوزراء .



وأعلن رئيس المدينة عن إقامة نصبا تذكاريا يخلد ذكرى شهداء الكوادر الطبية من ابنــــاء مدينـــــة المحلة .

يذكر أنه تم عرض تقرير ادارة التخطيط و المتابعة بالوحدة بشأن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/ 2022 خلال الشهور الماضية .

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