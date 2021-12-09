عربية النواب: السيسي كشف الأهداف الشيطانية للفكر المتطرف لتعطيل تطوير التعليم

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على كشفه للاهداف الشيطانية لاصحاب الفكر المتطرف ، لافتا إلى أنه كان سببا مباشرا في تعطيل خطط تطوير التعليم في الدول الإسلامية وقوله بالنص فى تعقيبه على الجلسة النقاشية بالمنتدى العالمى للتعليم العالم " في العالم الإسلامي دخلونا في متاهات كتير جدا، جاهل يؤدى الى الاصطدام مع الواقع وحياتنا ومبقناش قادرين نركز في تحقيق لمجتمعاتها استقرار لانجاح الخطط المختلفة، حجم الاستقرار والقدرة الاقتصادية في دول العالم الإسلامي لتعطي معرفة وجودة حقيقة، يبقا عندي 25 مليون في مصر علشان أديهم تعليم بجودة حقيقة عاوز أرقام مش متاحة هنا والسبق هنبقا دايما فيه متأخرين".



وطالب " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بضرورة أن يعى العالم كله بصفة عامة والدول الاسلامية بصفة خاصة الخطورة الكبيرة التى يمثلها اصحاب الافكار الارهابية والتكفيرية والمتطرفة على أى تقدم وتحديث المنظومة التعليمية فهم يريدون هدم المجتمعات من خلال السيطرة على عقول الطلاب بالتعليم لتسميم عقولهم بافكارهم الارهابية والمتطرفة.



وأعلن أباظة اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى بأن الخريج المتعلم عندنا اذا كان مطلوب بالمعايير العددية لو مليون يبقا نحتاج الى 100 جامعة، أما عن الجودة فنقوم من خلال التوأمة مع جامعات عالمية علشان يعلمونا وده موضوع احنا نقبله بكل ود، إننا نتعلم من غيرنا ونتعلم كويس علشان ناخد مسارنا ونحقق لشبابنا في مصر ومنظمة المؤتمر الإسلامي اضافة الى قول الرئيس السيسى : "علشان نقدم تعليم جيد بتتكلموا على 45 % من شباب المنظمة في التعليم لو قلنا فيه اكثر من مليار بيتعلموا يبقا فيه 400 مليون بيتعلموا يا ترى احنا بنقدملهم تعليم عامل ازاي وثقافة التعليم في بلادنا عاملة ازاى؟..فيه معارف وعلوم ملهاش أشغال بالحجم الذى يتخرج فيه الشباب والتعليم يحتاج عوامل زمنية أكبر بكتير من أى خطط.. بتتكلم في 20 سنة علشان تشعر المجتمعات بجودة ونتائج هذه الجودة ، وهل مجتمعاتنا ستتنظر؟، وشعار التعليم للجميع.. لكن يا ترى التعليم للجميع كان جودته بنفس المستوى اللى بيقدم في دول أخرى مثل أمريكا وأوروبا افتكر بمنتهي التواضع والوضوح لا مكنش كده"



ووصف هذه الكلمات من الرئيس السيسى بالواضحة والصريحة مؤكداً أنها تتطلب من الجميع سواء الحكومة او المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى وخبراء واساتذة التعليم بالجامعات المصرية دراستها بكل تأنى وموضوعية لأنها تمثل روشتة واضحة لمواجهة جميع المشكلات والازمات التى تعترض مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التعليمية.