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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب تؤيد تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم تشغيل الأطفال

حسن المير ، عضو
حسن المير ، عضو مجلس النواب

أعلن المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة  التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، تأييده لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى يهدف الى تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر. 


ووجه " المير " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على هذه التعديلات التشريعية المهمة لحماية الاطفال وتشيد العقوبات ضد مرتكبى جرائم تشغيل الاطفال معرباً عن ثقتها التامة فى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عند عرض هذه التعديلات عليه فى جلساته العامة سوف يوافق عليها بالاجماع للحفاظ على اطفال مصر وحمايتهم .

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برلماني: القضاء علي التسرب التعليمي أهم أهداف تغليظ عقوبة تشغيل الأطفال

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الأبرز لا يقل عن 16 سنة.. شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل


تجدر الاشارة الى أن المواد التي ارتبط بها التعديل تنظم قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.

حسن المير مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي مصطفى مدبولي تشغيل الأطفال

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