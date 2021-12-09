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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم: عظمة الحدث نابعة من مصر

احد المتسابقين بالمسابقة
احد المتسابقين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

أشاد المتسابقان محمد طارق الأنصاري ومنهاج أحمد الأنصاري من الهند، بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في أول زيارة لهما لمصر للمشاركة في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والتي تبدأ فعالياتها بعد غد السبت بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وأكد المتسابق محمد طارق الأنصاري، أن المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تقيمها مصر فرصة ذهبية حيث احتلت مكانتها بين المسابقات العالمية للقرآن الكريم، وأنها من أكثر المسابقات العالمية نظاما وتنسيقا وأهمية، كما أن تميزها وعراقتها نابع من أن مصر بلد القرآن الكريم التي اهتمت بالقرآن وأهله فأشهر قراء العالم وأتقنهم للقرآن الكريم مصريون كالشيخ الحصري والشيخ المنشاوي. 

 

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ووجه الشكر لوزير الأوقاف ووزارة الأوقاف على إتاحة فرصة المشاركة والحضور إلى أرض مصر المباركة وحسن الاستقبال وحفاوة اللقاء، وقال: "كم تمنيت هذه الزيارة منذ سنوات، حين قرأت عن مصر وما حظيت به أرضها المباركة من بركات أنبياء الله، وكم كنت أتمنى أن أزور الأرض المباركة بسيناء العامرة المذكورة في القرآن وخاصة جبل الطور والوادي المبارك والبقعة المباركة، ومنذ عاينت عيني جمال مصر أخذت على نفسي عهدًا أن أحدث أهل الهند عنها وعن ما حباها الله تبارك وتعالى به من طبيعة خلابة ساحرة وشعب كريم مضياف. 


كما أشار المتسابق منهاج أحمد الأنصاري، إلى مدى السعادة التي غمرت قلبه حين أخبر بترشحه للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمصر، فعظمتها نابعة من عظمة مصر وقرائها، ودعا جميع أصدقائه بالهند إلى حفظ القرآن الكريم ليشاركوا بهذه المسابقة العالمية، مؤكدًا أنه رأى من أول وهلة ما تتمتع به هذه المسابقة من حسن التنظيم، مشيدًا بحفاوة الاستقبال بما ينبئ عن اهتمام مصر بأهل القرآن الكريم وأصالة شعب مصر العريق.

مسابقة القرآن الكريم المسابقة العالمية للقرآن الكريم مسابقة وزارة الاوقاف للقران

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