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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للأدوية والصحة الزامبية لـ"الاعتراف المتبادل"

صدى البلد

أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات، توقيع بروتوكول "الاعتراف المتبادل" مع دولة زامبيا خلال زيارته الأخيرة للعاصمة لوساكا، بهدف التخلص من مشكلات تسجيل الأدوية وتسهيل تصدير الدواء المصري للخارج، وذلك في إطار استراتيجية مصر للنهوض بصادرات الأدوية للسوق الأفريقي خلال الفترة القادمة، مع توجه مصر إلى تنمية العلاقات التجارية مع أسواق القارة الأفريقية.

وأضاف "جورج" في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن "الاعتراف المتبادل" يعني أن تعترف الدولة الموقع معها الاتفاقية بكافة أنواع الأدوية المسجلة لدى الطرف الثانى، أى أن الدواء المسجل فى مصر سيكون مسجل فى زامبيا مما يسهل عملية التصدير للحد من تأخر الموافقة على دخول الدواء المصري للسوق الزامبي.

وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن البرتوكول مع وزارة الصحة الزامبية سيدخل حيز التنفيذ عقب اقراره والموافقة عليه من مجلس النواب هناك، لافتاً إلى أن المشاورات مع مسؤولي وزارة الصحة الزامبية كانت مثمرة في ظل تطلع البلدين لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية الفترة المقبلة.

ووجه الدكتور ماجد جورج الشكر لوزارة الصناعة والتجارة والخارجية المصرية لتسهيل عقد اللقاءات مع الجانب الزامبي من أجل توقيع هذا البروتوكول، والذي يعتبر استكمالاً لبرتوكول جرى توقيعه عام 2017 لكنه واجه بعض التحديات ولم يتم تنفيذه.

وكشف جورج، أن المجلس التصديري سيقوم بدور المنسق بين المصانع المصدرة من مصر والجانب الزامبي، بحيث يتم التعرف على احتياجات السوق هناك، على أن تطلب وزارة الصحة الزامبية أو الجهات الراغبة في استيراد الدواء المصري احتياجها، ثم يقوم المجلس بعمل مناقصة أمام المصانع و يجرى بعد ذلك الموافقة على العرض الأمثل ليتم بعده التصدير.

ومن جانب آخر توقع رئيس المجلس التصديري للأدوية، أن تشهد صادرات القطاع نمو ملحوظ خلال الربع الأخير من 2021، وذلك عقب ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2021 بنحو 32.6% لتبلغ 471 مليون دولار، مقابل 355 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 

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