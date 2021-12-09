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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بمخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

ظاهرة رشق الاطفال
ظاهرة رشق الاطفال للقطارات

طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين ، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة  رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى ، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات  والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، و استكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية بالمواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب  أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

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