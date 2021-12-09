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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة الأطباء بالبحر الأحمر تكرم جميع المحالين للمعاش

دكتور احمد عبدالمالك
دكتور احمد عبدالمالك نقيب اطباء البحر الاحمر

أعلنت النقابة الفرعية للأطباء بالبحر الأحمر عن إقامة احتفالية اليوم الخميس، داخل القاعة الرئيسية بمقر النقابة لتكريم كبار الأطباء المحالين للمعاش على مر تاريخ المحافظة.

وقال الدكتور أحمد عبدالمالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر، إن هذا التكريم لكبار الأطباء المحالين للمعاش بالمحافظة ردا للجميل لما قدموه على مدار سنوات طويلة من العمل وتقديم أفضل الخدمات لأهالى المحافظة وهذا جزء بسيط تعبر به نقابة الأطباء الفرعية بالاحمر الأحمر، على مجهودات كبار الأطباء المحالين للمعاش من خبرات طويلة في المجال الطبي، لافتًا أن هناك رموز كبيرة في المجال الطبي بمحافظة البحر الأحمر، وهذا التكريم يعد جزء بسيط لما قدموه على مدار السنوات الماضية.

وفى سياق اخر قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، فتح باب التقديم لتقنين الوحدات البحرية الحاصلة على ترخيص (جميع الشواطئ، رحلات ساحلية)، وترغب في العمل داخل نطاق محافظة البحر الأحمر، على أن يتم تلقى الطلبات حتى 25 ديسمبر، ذلك حفاظًا على منظومة الأنشطة البحرية بالمحافظة، وتيسيرًا على أصحاب الوحدات البحرية الحاصلة على هذه التراخيص.

 

ومن المقرر أن يتم دراسة الطلبات وعرضها على لجنة الأنشطة البحرية، وتقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بتلقي الطلبات، على أن يحتوى الطلب على التصاريح الصادرة لمدة سنة سابقة، التراخيص الملاحية للوحدة الصادرة من الادارة المركزية للتفتيش البحرى، شهادة القيد أو التسجيل، صورة بطاقة المالك، افادة المحميات بعدم وجود مخالفات بيئية، مكان التراكي.

 

وفى سياق اخر شهدت مدن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في الطقس وسطوع للشمس ولم تحدث أي عواصف ترابية وافاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، باستقرار حالة الطقس بمدن المحافظة، مع ظهور غيوم خفيفة بمدينتي رأس غارب وسفاجا واستمرار عمل المواني والرحلات البحرية التي تزور الجزر ومناطق الغوص والمحميات الطبيعية ويتم المتابعة مع مدن المحافظة على مدار الساعة بشأن حالة الطقس وبالمتابعة مع إدارة المرور بالبحر الاحمر، أفادت أن جميع الطرق تعمل بكافة أنحاء المحافظة.

 

كما تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يعاونه الرائد الحسيني حلمي، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 60 طربة من مخدر الحشيش، وذلك بمنطقة الأحياء شمالي مدينة الغردقة، لتوزيعها على تجار التجزئة بالغردقة باستخدام سيارة نصف نقل، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

البحر الأحمر حالة الطقس المخدرات سفاجا البحرية العمل الرئيس ضباط المركزى الأطباء الغردقة السنوات الماضية

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