كاف يحدد 3 ملفات لفك الحظر عن استاد الهلال السوداني

كشف المهندس عز الدين الحاج، رئيس لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني أن هناك 3 ملفات تخص ستاد الهلال ما تزال قيد العمل لإنجازها حتى يعتمده الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” ويرخص له استضافة المباريات الدولية.

وقال عز الدين الحاج فى تصريحات صحفية إن الزيارة التفقدية الأخيرة لمدير تراخيص الأندية بالكاف، الموزمبيقي أحمد سيدات، أبدى فيها ملاحظات على 3 ملفات أساسية لفك الحظر عن ستاد الهلال، أولها المدرجات، وثانيها مقصورة الشخصيات المهمة وثالثها مقاعد البدلاء.

وأشار عز الدين الحاج الى أن المدير الرياضي الجديد لنادي الهلال محمد إبراهيم العليقي أرسل موفدا إلى تركيا لشراء الكراسي المطابقة للمواصفات التي طالب بها الكاف ؛ وبين أنه تم التوصل لعينة الكراسي المطابقة.

أضاف عز الدين الحاج أن الكاف حدد 30 سم كأدنى حد لطول منطقة إسناد ظهر المتفرج الجالس على الكرسي.

وقال عز الدين الحاج أنهم وبواسطة فريق هندسي متطوع للعمل في الملاعب السودانية، نحجوا في تحديد عدد الجالسين في ستاد الهلال، وهو 25 ألف شخص تقريبا.

ولفت مدير لجنة تراخيص الأندية إلى أن اعتماد الإضاءة لفك الحظر عن ستاد الهلال ليست أمرا أساسيا، بل اختياريا ويمكن للهلال أن يلعب مبارياته عصرا في فصل الشتاء كما حدث العام الماضي.

وشدد عز الدين الحاج أن إضاءة ستاد الهلال الحالية جيدة جدا، ومطابقة في أجزاء كبيرة منها لمعايير لعب المباريات ليلا، لكنها واجهت مشكلة صغيرة تمثلت في تشتيت الإضاءة وسط الملعب رغم تعديل زوايا تشتيت الإضاءة بنسب محددة في جميع أنحاء الملعب، وتمت المشاورة لحلها بزيادة العديد من وحدات الإضاءة.