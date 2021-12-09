عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يحدد 3 ملفات لفك الحظر عن استاد الهلال السوداني

ملعب الهلال السوداني
ملعب الهلال السوداني

كشف المهندس عز الدين الحاج، رئيس لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني أن هناك 3 ملفات تخص ستاد الهلال ما تزال قيد العمل لإنجازها حتى يعتمده الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” ويرخص له استضافة المباريات الدولية.

 

وقال عز الدين الحاج فى تصريحات صحفية إن الزيارة التفقدية الأخيرة لمدير تراخيص الأندية بالكاف، الموزمبيقي أحمد سيدات، أبدى فيها ملاحظات على 3 ملفات أساسية لفك الحظر عن ستاد الهلال، أولها المدرجات، وثانيها مقصورة الشخصيات المهمة وثالثها مقاعد البدلاء.

 

وأشار  عز الدين الحاج الى أن المدير الرياضي الجديد لنادي الهلال محمد إبراهيم العليقي أرسل موفدا إلى تركيا لشراء الكراسي المطابقة للمواصفات التي طالب بها الكاف ؛ وبين أنه تم التوصل لعينة الكراسي المطابقة.

 

أضاف عز الدين الحاج أن الكاف حدد 30 سم كأدنى حد لطول منطقة إسناد ظهر المتفرج الجالس على الكرسي.

 

وقال عز الدين الحاج أنهم وبواسطة فريق هندسي متطوع للعمل في الملاعب السودانية، نحجوا في تحديد عدد الجالسين في ستاد الهلال، وهو 25 ألف شخص تقريبا.

 

ولفت مدير لجنة تراخيص الأندية إلى أن اعتماد الإضاءة لفك الحظر عن ستاد الهلال ليست أمرا أساسيا، بل اختياريا ويمكن للهلال أن يلعب مبارياته عصرا في فصل الشتاء كما حدث العام الماضي.

 

وشدد عز الدين الحاج أن إضاءة ستاد الهلال الحالية جيدة جدا، ومطابقة في أجزاء كبيرة منها لمعايير لعب المباريات ليلا، لكنها واجهت مشكلة صغيرة تمثلت في تشتيت الإضاءة وسط الملعب رغم تعديل زوايا تشتيت الإضاءة بنسب محددة في جميع أنحاء الملعب، وتمت المشاورة لحلها بزيادة العديد من وحدات الإضاءة.

كاف الهلال ستاد الهلال الاتحاد السوداني عز الدين الحاج

ترشيحاتنا

أفشة جاهز لقيادة منتخب مصر أمام الأردن بعد تعافيه من الإصابة

بالأسماء.. المشدد 15 عاما لـ 18 متهما في قضية شقيق حسن مالك

كفر الشيخ تعلن عن توفير أراضٍ زراعية لشبابها في الوادي الجديد.. اعرف التفاصيل

عشوائى وصادم.. تحرك برلماني إلغاء قرار وزير التعليم بشأن التشعيب بالثانوية العامة

5 ملايين جنيه تعاملات.. شخص يشترك مع شقيقه في الإتجار بأموال العاملين بالخارج

9 كلمات سبب فى السعادة وغفران الذنوب وتجمع خيري الدنيا والأخرة.. رددها فى كل وقت وحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

براءة أم إعدام؟.. مشاهد مثيرة قبل النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

أول ضحايا سوء الطقس.. غرق مركب تجاري بالبحيرة ومصرع وإصابة 14 شخصا

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجهيز المدفن..القصة الكاملة لعودة ياسمين عبد العزيز إلى الحياة|ما موقفها من الطبيب؟

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

فيديو

سؤال محرج وهجوم ضد مهرجان القاهرة واعتذار على الهواء..ماذا قال حسن يوسف؟

حقيقة خضوع أمينة خليل لعملية تجميل.. وتفاصيل سرقة نادية الجندي

بأبشع الطرق ... اعتداء أولياء الأمور على المعلمين مسلسل لا ينتهي

ناس كتير صدقتها .. 10 شائعات عن الفنانين في 2021

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ