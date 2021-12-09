وفد البرلمان يصل الضبعة.. عماد حمودة: مهمتنا حل مشكلات التجمعات القروية بالمدينة

وصل منذ قليل وفد برلماني، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الي مدينة الضبعة بمرسي مطروح، لتفقد التجمعات القروية بالمدنية، والإستماع لمطالب الأهالي.

وقال النائب عماد سعد حمودة، بناء علي عدة طلبات إحاطة وصلت للجنة، قررنا الذهاب بوفد برلماني لمعرفة احتياجات ومطالب الأهالي بمدينة الضبعة وخاصة منطقة التجمعات القروية، لبحث مدي إمكانية مساعدتهم بالتنسيق بين البرلمان والحكومة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، ان الجمهورية الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبدالفتاح، قائمة في الاساس علي توفير حياة كريمة لكل مواطن، واهم ركيزة في الحياة الكريمة هي توفير سكن ملائم.

ويذكر ان وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، يواصل زيارته التفقدية لمحافظة مرسي مطروح، حيث يقوم بجولة اليوم بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وقال النائب عماد حمودة، رئيس الوفد البرلماني، أن اللجنة حريصة علي تفقد المشروعات القومية والاستماع إلي مطالب الأهالي.

والتقى وفد النواب أمس اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بمطروح وزار الوفد محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة مطروح

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، رمضان أبوحسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.