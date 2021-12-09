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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 10 شيش خلال حملات لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالزقازيق

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا .

فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و مصادرة التوك توك المخالف لخطوط  السير بالشوارع والطرق الرئيسية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

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وأكد محافظ الشرقية انه تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من شن حملة ليلية لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المقاهي بالإجراءات الإحترازية ومنع تقديم الشيشة للمترددين بقيادة خالد أمين جمعة نائب رئيس المركز وتم التحفظ على  ١٠ شيش من مقهى مخالف بمنطقة الزراعة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

الشرقية مخالفة حملة الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا اصابة الشيشة

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