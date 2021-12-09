بفستان محتشم.. إنجي المقدم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة إنجي المقدم صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصوروالفيديوهات انستجرام.

وظهرت إنجي المقدم في الصور بفستان أبيض محتشم وتسريحة شعر بسيطة، مما نال اعجاب متابعيها.



وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ،عن أسماء المشاركين في لجان تحكيم دورته الافتتاحية والتي ستقام من 6-15 ديسمبر الحالي.

وستتولى لجان التحكيم اختيار الأعمال الفائزة في مسابقة الفيلم الطويل، ومسابقة الفيلم القصير، ومسابقة السينما التفاعلية، والتي ستتنافس على جوائز اليُسر.



ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة الكاتب والمخرج الإيطالي الحاصل على جوائز جيوسبي تورناتوري، والذي يعتبر من أهم المخرجين الإيطاليين المعاصرين، بسيرة فنية تزيد عن ثلاثين عاماً قدّم خلالها الكثير من الأعمال التي حققت نجاحاً عالمياً، وعلى رأسها فيلمه الفائز بجائزة الأوسكار ”سينما براديسو“ (1988).

تعاون جيوسبي مع الملحن والمايسترو الراحل إنيو موريكوني في 13 من أفلامه، ويقدّم هذا العام فيلماً وثائقياً عن الموسيقار يعرضه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن برنامج ”روائع العالم“.