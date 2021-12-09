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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة بيراميدز تسافر إلى الإمارات لبدء معسكر الاعداد الخارجى

لاعبو بيراميدز
لاعبو بيراميدز

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الإمارات استعدادا لبدء معسكر الإعداد الخارجي المقرر إقامته في مدينة دبي.

ويخوض بيراميدز معسكرا خارجيا في الإمارات خلال الفترة من ٩ وحتى ١٧ ديسمبر الجاري استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز ومباريات طلائع الجيش وانبي والأهلي.

وخاض بيراميدز تدريبا صباحيا اليوم بملعب النادي في الدفاع الجوي، قبل التوجه للمطار والسفر مباشرة إلى دبي لبدء معسكر الإعداد حيث سيؤدي الفريق تدريباته اليومية، على ملعب شرطة دبي.

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكابتن إيهاب جلال، بقاء لاعب الوسط عبد الله مجدي في القاهرة وعدم مرافقة البعثة خلال معسكرها في دبي، لأداء برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته الأخيرة.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله مجدي يعاني خلع في الكتف تعرض له خلال المباراة الودية الأخيرة أمام المقاصة بملعب الدفاع الجوي، ويجري حاليا تدريبات تأهيلية من الإصابة وفضل الجهاز الفني استمراره في القاهرة ليواصل التأهيل مع الجهاز الطبي.

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