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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عبدالغفار يبحث مع اليونسكو آليات التعاون على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي

صدى البلد

استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، “ستيفانيا جيانيني”، المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في اليونسكو، بحضور د. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، د. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، د.محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار.

 

وكان ذلك فى إطار فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (رؤية المستقبل) والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وخلال اللقاء، أكد الوزير على التطور الذي يشهده التعليم العالي والبحث العلمي بمصر في السنوات الأخيرة وما يحظى به من اهتمام ودعم ومتابعة من القيادة السياسية، مشيرًا إلى الطفرة التي تشهدها مصر في مجال تدويل التعليم من خلال التوسع في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر، والتنوع في إنشاء الجامعات الأهلية وكذلك الجامعات التكنولوجية.  

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وأشار د. عبدالغفار إلى التنوع في التخصصات التي يتم دراستها بالجامعات المصرية، والتي تواكب سوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا حرص الجامعات المصرية على عقد شراكات وبروتوكولات تعاون مع الجامعات الأجنبية العالمية، والتوسع في إتاحة التعليم لكافة فئات المجتمع. 
ومن جانبها، أشادت ستيفانيا بالطفرة التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في مصر، والارتقاء بالثقافة والمجتمع المصري، كما وجهت الدعوة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لحضور مؤتمرين عالميين لليونسكو في العام المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية، ومدينة باريس الفرنسية، كما أشادت أيضًا بالتعاون البناء بين منظمة اليونسكو ومصر، متطلعة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة القادمة.

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