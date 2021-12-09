تعيين 535 من أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء

وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتعيين 535 من أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء.

جاء ذلك في الاجتماع الخاص بالمستفيدين من التعيينات من أسر الشهداء والمصابين، اليوم الخميس، بحضور عبد العال البدرى، سكرتير عام مساعد المحافظة ومسئول ملف أسر الشهداء والمصابين، ومحمد أبو هانى، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، وجهاد الكوز، عضو مجلس إدارة الجمعية، ورؤساء القطاعات والمصالح الحكومية ومديرى التنمية البشرية بالجهات الحكومية.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن هذا الملف يلقى كل اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أصدر توجيهاته بسرعة تعيين المتقدمين من أسر الشهداء والمصابين في وظائف مناسبة وتسكينهم عليها في مختلف الجهات المرشحين لها، حيث أصدر توجيهاته لمجلس الوزراء وجميع الوزارات والجهات فى الدولة بجعل هذا الملف كأولوية عاجلة، والاهتمام بصفة خاصة بشمال سيناء التى تضم أكبر عدد من الشهداء والمصابين على مستوى الجمهورية.

وقال إن قرارات التعيين تخص المرحلة الأولى من المتقدمين، وهناك قرارات أخرى لتعيين أعداد أخرى.

وشدد محافظ شمال سيناء على مسئولى القطاعات والمديريات وجميع الجهات المرشح لها من أسر الشهداء والمصابين بالاهتمام شخصيا بهذا الملف، وسرعة إنهاء الإجراءات وتعيين المرشحين بكل جهة، ومتابعة استكمال المستندات والتأكد من صحة البيانات ومصوغات التعيين، مع سرعة إجراء الكشف الطبى لتعيين المصابين في الوظائف المناسبة حسب درجة الإصابة.

وقدم المحافظ باسم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة الشكر والتقدير للرئيس ومجلس الوزراء والوزراء المعنيين للاهتمام البالغ بأسر الشهداء والمصابين وتوفير الرعاية الشاملة لهم، كما قدم الشكر لجمعية أسر الشهداء والمصابين ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لسرعة إنجاز هذا الملف والعمل الدائم على خدمة أسر الشهداء والمصابين وتوفير الرعاية لهم وتذليل جميع الصعاب أمامهم.

وأعلن عبد العال البدرى، سكرتير عام مساعد المحافظة ومسئول ملف أسر الشهداء والمصابين، أن إجمالي الذين تم توفير فرص عمل لهم كمرحلة أولى من إجمالى عدد الشهداء يبلغ 846 فردا، منهم 250 مطلوب استيفاء بياناتهم، 61 غير مستوفي البيانات، و535 مستوفي البيانات، يخص شمال سيناء منهم 509 أفراد تم توزيعهم على الديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات كجامعة العريش والتربية والتعليم والصحة والزراعة والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة، بخلاف الأوقاف والثروة السمكية وقاعدة الجراد، والباقى تم تحويلهم لاستلام العمل في محافظات أخرى بعد انتقالهم للإقامة بها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بهذا الملف الذى يلقى كل اهتمام من القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة من لم يستوف مستنداته واستكمال باقى البيانات المطلوبة حتى يمكن تعيين جميع المتقدمين لشغل وظائف بالتنسيق مع جمعية أسر الشهداء والمصابين والتضامن الاجتماعى، وأنه سيتم مراجعة أسماء المستفيدين بعد تجميعها وعرضها على الجهات المعنية.

وأشار إلى وصول لجنة طبية للكشف على المرشحين للوظائف طبقا للقانون، والتركيز على المصابين وعددهم 249 فردا لتوجيههم إلى الوظائف المناسبة حسب درجة الإصابة.

من جانبه، وجه محمد أبو هانى، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، الشكر إلى القيادة السياسية لتقديم كل الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والمصابين، سواء بصرف تعويضات أو توفير فرص عمل لهم وغير ذلك من امتيازات.

وقال الدكتور سليمان عرادة، رئيس اللجنة الطبية ومدير عام التأمين الصحى بالمحافظة، إنه من المقرر وصول اللجنة الطبية العليا يوم 21 ديسمبر الجارى لإجراء الكشف الطبى على المرشحين للوظائف، وإقرار الوظيفة المناسبة لكل منهم حسب ظروفه الصحية، خاصة المصابين.