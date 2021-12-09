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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الإسماعيلي يحدد أول الراحلين عن الدراويش فى الميركاتو الشتوي

فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى

استقر الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، على رحيل الزامبي شونجا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفشل الزامبي شونجا، فى تقديم أوراق اعتماده لدى الأرجنتيني خوان براون فى ظل الظهور المتواضع للاعب فى تدريبات الدراويش على مدار الفترة الماضية، وهو الأمر الذى قرر على إثره رحيل شونجا.

وفى الإطار ذاته، قرر الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة خوان براون فرض حالة من الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى خوان براون إلى فرض حالة من التركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل العودة إلى النتائج المميزة مرة أخرى والخروج من النفق المظلم الذي بات عليه الفريق بعد أن حصل على نقطتين فقط من 6 مباريات خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى جانب أخر، أعلن الجهاز الطبي للإسماعيلي اقتراب تعافي الثنائي أحمد مصطفى ومروان الصحراوي وعودتهما للتدريبات الجماعية تمهيدًا لمشاركتهم مع الفريق في المباريات بشكل طبيعي.

 

وأجرى أحمد مصطفى أشعة على العضلة الضامة في قدمه اليسرى خلال الساعات الماضية، وذلك بغرض الاطمئنان على مدى شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر الدوري العام.

 

كما أجرى التونسي مروان الصحراوي أشعة على العضلة الخلفية أيضًا، حيث تم إثبات سلامته مع خضوعه لبعض التقويات في صالة الألعاب الرياضية خلال الـ٤٨ ساعة المقبلين قبل انتظامه في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

نادي الإسماعيلي شونجا خوان براون الدوري المصري براون الاسماعيلي

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