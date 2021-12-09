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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طريقة التسجيل لـ امتحانات الشهادة الاعدادية إلكترونيا 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 طريقة تسجيل التقدم لـ امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية إلكترونيا  .. يتساءل عنها جميع طلاب الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي) الذين يستعدون حاليا لعقد امتحانات نصف العام للعام الدارسي 2021 / 2022.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، طريقة تسجيل التقدم لـ امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي)  إلكترونيا 

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن تسجيل التقدم لـ امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي)  إلكترونيا ابتداءا من الاحد 12 ديسمبر 2021 من خلال الرابط  : moe-register.emis.eg 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تسجيل التقدم لـ امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية إلكترونيا عبر الرابط المذكور ، باستخدام البريد الموحد للطلاب  .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المسجلة له على قاعدة البيانات ، عند تسجيل التقدم لـ امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية إلكترونيا .

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وأخيرا أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم الإنتهاء من اتاحة التسجيل لـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) على موقع وزارة التربية والتعليم بنهاية يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 

خطوات تسجيل التقدم لامتحانات طلاب الشهادة الاعدادية إلكترونيا

-ادخل على الرابط التالي moe-register.emis.eg 

- قم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للطالب وكود الطالب.

- سجل الاسم رباعيا بشكل صحيح.

- اكتب تاريخ الميلاد والديانة والجنسية والنوع.

- قم برفع صورة الطالب الشخصية 4×6 خلفية بيضاء مطابقة تماما للصور المقدمة يدويا.

-اطبع الاستمارة بعد الانتهاء.

- قم بتسليم الاستمار المطبوعة إلى المدرسة لإرفاقها مع الاستمارة الزرقاء.

جدير بالذكر أنه تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في لجان مدرسية مراقبة وسط إجراءات احترازية مشددة لمكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا الذي يجتاح مصر والعالم، ويؤدي الطلاب امتحانات في شهر يناير المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منح يوم الأربعاء 19 يناير 2022 اجازة لـ طلاب المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الاجازة بمناسبة عيد الغطاس مشيرةً إلى أن ذلك يأتي احتراما لـ الاخوة المسيحيين.

جدير بالذكر أن موعد امتحانات نصف  العام الدراسي 2021 / 2022 مازال محل جدل بين طلاب المدارس واولياء امورهم ، خاصة في ظل تداول شائعات متكررة عن تأجيل موعد امتحانات نصف العام بسبب متحور كورونا الجديد “اوميكرون”

ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار بـ تأجيل موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 بسبب متحور كورونا الجديد “اوميكرون”

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه مادامت وزارة الصحة ولجنة ادارة الازمات بمجلس الوزراء لم تصدر اي قرارات جديدة تستدعي تأجيل موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 او اغلاق المدارس ، سوف تلتزم وزارة التربية والتعليم بـ الخريطة الزمنية الرسمية لـ العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن موعد موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 ، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي هو يوم السبت 15 يناير 2022 .

امتحانات الاعدادية طريقة تسجيل امتحانات نصف العام الصف الثالث الإعدادي

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