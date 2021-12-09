تنظيم الاتصالات: إتمام تعاقدات كبار السن من المنزل مجانًا وإعطائهم الأولوية بالفروع

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري بإتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلي وخدمات التليفون الثابت من المنزل للمستخدمين من كبار السن فوق سن الـ 60 عامًا مجانًا دون أية رسوم إضافية ودون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، كما وجه الجهاز الشركات بإعطاء الأولوية للمستخدمين من كبار السن في إنهاء كافة تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار في حالة توجههم للأفرع.

أوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجهاز على نشر خدمات الاتصالات لكافة الفئات العمرية وتمكينهم من الحصول على الخدمات الرقمية المتزايدة تماشيًا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي، وتيسرًا على المستخدمين من كبار السن لضمان وصول تلك الخدمات بشكل سهل وميسر وبأقل قدر من الجهد.

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يمكن للمستخدمين من كبار السن طلب التعاقد على خدمات الانترنت الثابت وخدمات التليفون الثابت من المنزل عن طريق الاتصال بالشركة المراد التعاقد معها وتقديم بيانات الرقم القومي الساري والبيانات المطلوبة للتعاقد، وتحديد موعد لإتمام التعاقد، ليتوجه بعد ذلك مندوب الشركة إلى عنوان المستخدم طالب الخدمة، لإتمام إجراءات التعاقد وفقًا للتعليمات التنظيمية المعتمدة من الجهاز.

هذا وقد أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الشركات استخدام الأرقام المعتمدة لخدمة العملاء في حالة الاستفسار أو الاستعلام عن أي بيانات تخص المستخدمين. ويهيب الجهاز بالسادة مستخدمي خدمات الاتصالات عدم الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات إلا في حالة استقبال مكالمة من الأرقام المعتمدة للشركات حفاظًا على الخصوصية.