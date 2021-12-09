أخبار الفن | محمد رمضان يثير الجدل بصور مع طاقم طائرة.. وميساء مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

من جديد.. محمد رمضان يثير الجدل بصور مع طاقم طائرة

نشر الفنان محمد رمضان صورا له بصحبة طاقم طائرة أثناء سفره إلى العراق، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام".

واقفين مع أفريقيا.. حكيم يفتتح كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

جعلت سمعة الفنان حكيم العالمية وقدراته الغنائية القوية ، في أولويات منظمي الإحتفالات الدولية ليقدمها،وهو ماجعل القائمين علي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق الشهر القادم ليكون نجم حفل الإفتتاح وممثل العرب الوحيد في اكبر إحتفالية قارية مع عدد من نجوم الغناء بإفريقيا ، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية بتواجده في إفتتاح البطولة الأكثر شعبية في القارة السمراء للمرة الثانية وهو الأمر الذي يسجل لحكيم تاريخيا ".

تعيين أسامة عبد الفتاح مديرا فنيا لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

قرر المخرج سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، تعيين الناقد والكاتب الصحفي أسامة عبد الفتاح مديرا فنيا للدورة (23) لمهرجان الإسماعيلية، والمقرر إقامتها، خلال الفترة من 17 وحتى 23 مارس 2022.

عديت مرحلة الخطر.. ميساء مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية

طمأنت الفنانة ميساء مغربى، جمهورها على حالتها الصحية حيث كانت أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية دون الإفصاح عن تفاصيل.

تشييع جنازة والدة الإعلامية شافكي المنيري من مسجد مصطفى محمود.. فيديو وصور

شيعت منذ قليل جثمان والدة الإعلامية شافكي المنيري أرملة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، وووالدة الاعلامى عمرو المنيري من مسجد مصطفى محمود .

أول تعليق من طارق الشناوى على قرار تغريمه بسبب معز مسعود وحلا شيحة

علق الناقد الفنى طارق الشناوى على قرار محكمة جنح أكتوبر بتغريمه هو والإعلامية رغدة شلهوب 15 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة سب وقذف معز مسعود وحلا شيحة، ودفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني ومؤقت.