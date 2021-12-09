بعرض مُغرٍ.. الإسماعيلي يفاوض مهاجم الفريق للتجديد للدراويش

بعد باهر وحمدي

دخل مسئولو نادي الإسماعيلى، فى مفاوضات جادة مع شكري نجيب مهاجم الفريق من أجل تجديد تعاقده مع الدراويش خلال الفترة المقبلة .



ويسعى مجلس الإسماعيلي إلى فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق بتجديد عقود اللاعبين المميزين التى تنتهى عقودهم فى المستقبل القريب .



ونجح مسئولو الإسماعيلي فى تجديد تعاقد كل من عبدالرحمن مجدى وباهر المحمدي وعماد حمدي خلال الفترة الماضية، ويجهز الإسماعيلي عرضاً قوياً لشكري نجيب من أجل إقناعه بالبقاء خلال الفترة المقبلة .



وعلى جانب آخر ، قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة خوان براون فرض حالة من الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة .



ويسعى خوان براون إلى فرض حالة من التركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل العودة إلى النتائج المميزة مرة أخرى والخروج من النفق المظلم الذي بات عليه الفريق بعد أن حصل على نقطتين فقط من أجل 6 مباريات خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري المصري الممتاز .



وفى الإطار ذاته ، أعلن الجهاز الطبي للإسماعيلي ، اقتراب تعافي الثنائي أحمد مصطفى و مروان الصحراوي وعودتهم للتدريبات الجماعية تمهيدًا لمشاركتهم مع الفريق في المباريات بشكل طبيعي.

و أجرى أحمد مصطفى أشعة على العضلة الضامة في قدمه اليسرى خلال الساعات الماضية، وذلك بغرض الاطمئنان على مدى شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر الدوري العام.

كما أجرى التونسي مروان الصحراوي أشعة على العضلة الخلفية أيضًا، حيث تم إثبات سلامته مع خضوعه لبعض التقويات في صالة الألعاب الرياضية خلال الـ48 ساعة المقبلة قبل انتظامه في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.