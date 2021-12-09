عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الطيران عن ذوي الهمم: دول أولادنا وعلى راسنا من فوق

الطيار محمد منار،
الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن أكاديمية مصر للطيران تقدم غداً رحلة لأطفال "قادرون باختلاف"، إلى محافظة الأقصر، معقباً: " عشان يتفرجوا على مقاصدنا السياحية في الجو المشمس ده ويرجعوا ان شاء الله".

وأضاف محمد منار في خلال لقائه على فضائية "اكسترا نيوز"، قائلاً: " ده شيء بسيط احنا بنقدمه لأولادنا من ذوي الهمم .. دول عصبنا وأولادنا وعلى راسنا من فوق ومنورنا".

وتابع وزير الطيران المدني قائلاً: "احنا النهاردة نظمنا الاحتفالية دي لأولادنا من ذوي الهمم عشان يجوا يتعرفوا على مجالات الطيران .. هما بالنسبالهم عندهم شغف وحب للمعرفة".

وواصل محمد منار قائلاً: "هنخليهم يلفوا لفة النهاردة في كافة أركان الأكاديمية، عشان يتفرجوا على الأنشطة ويتابعوا الأجهزة وإن شاء الله تعجبهم".

وزير الطيران ذوى الهمم اكاديمية مصر للطيران قادرون باختلاف الرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج لشهر 12.. مفاجأة الثور والأسد لا يخاف

4 طرق تخلصك من دهون البطن خلال نومك

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: ملحمة‭ ‬‮‬الأمن‭ ‬والأمان‮‬‭ ..‬ملحمة‭ ‬وطنية.. ‬قادها‭ ‬السيسي

دعاء الكرب الشديد .. من ابتلاه الله فعليه بهذه الأدعية

مش بالكلام.. السيسي: لو بنحب بلدنا يبقى لازم نشقى عشانها

شاهد .. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

طرق إزالة دهون الوجه بالأعشاب.. أهم أسباب زيادة إفرازها

بالإنفوجراف... استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني

ترشيحاتنا

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب "أميرة" من سباق الأوسكار

توتر روسي فرنسي فوق البحر الأسود | تفاصيل

ضم وزيري الطيران والثقافة ومستشار الرئيس للصحة إلى لجنة أزمة كورونا

أمر تفعله خلال الشتاء يدخلك الجنة ويجعل بيتك فى حماية الله

الفصل الأخير في الأزمة الإثيوبية| أسرار زيارة المبعوث الأمريكي لدول المنطقة

استشاري وليس إلزاميا.. مراحل دراسة قضايا الإعدام أمام مفتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

أول دول عربية تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

صدمة لـ الأهلي.. كاف يحسم الجدل بشأن تعديل موعد أمم أفريقيا

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

لبنان .. طريقة عمل الفتوش بالباذنجان

فيديو

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

غرف فندقية ونشاط تجاري وخدمي.. تفاصيل تطوير مجمع التحرير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ