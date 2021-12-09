وزير الطيران عن ذوي الهمم: دول أولادنا وعلى راسنا من فوق

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن أكاديمية مصر للطيران تقدم غداً رحلة لأطفال "قادرون باختلاف"، إلى محافظة الأقصر، معقباً: " عشان يتفرجوا على مقاصدنا السياحية في الجو المشمس ده ويرجعوا ان شاء الله".

وأضاف محمد منار في خلال لقائه على فضائية "اكسترا نيوز"، قائلاً: " ده شيء بسيط احنا بنقدمه لأولادنا من ذوي الهمم .. دول عصبنا وأولادنا وعلى راسنا من فوق ومنورنا".

وتابع وزير الطيران المدني قائلاً: "احنا النهاردة نظمنا الاحتفالية دي لأولادنا من ذوي الهمم عشان يجوا يتعرفوا على مجالات الطيران .. هما بالنسبالهم عندهم شغف وحب للمعرفة".

وواصل محمد منار قائلاً: "هنخليهم يلفوا لفة النهاردة في كافة أركان الأكاديمية، عشان يتفرجوا على الأنشطة ويتابعوا الأجهزة وإن شاء الله تعجبهم".