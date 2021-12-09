مرصد الكهرباء: 16 ألفا و450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية بالإنتاج اليوم، الخميس، تبلغ 16 ألفا و450 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وأوضح المرصد -في نشرته اليوم الخميس- أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 25 ألف ميجاوات مقابل 25 ألفا و100 ميجاوات أمس، منوهًا بأن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و750 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.



يُذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.