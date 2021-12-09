رزاق سيسيه يوافق علي تجديد عقده مع الزمالك

أبدى الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ترحيبه بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد الجلسة التى جمعته مع مسؤولي النادي خلال الأيام الماضية.

وتواصل مسؤولو الزمالك مع رزاق سيسيه خلال الأيام الماضية للاستفسار منه عن موقفه تجديد تعاقده مع الزمالك ورحب اللاعب بالتجديد وينتظر أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة أخرى للاتفاق على تفاصيل العقد.

وينتهي عقد رزاق سيسيه مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وفي سياق آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية أمام فريق الترسانة أحد أندية القسم الثاني يوم السبت المقبل الموافق 11 ديسمبر الحالي.

ويخوض الزمالك مباراة ودية أخرى أمام فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر الحالي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.