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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم .. حفل توقيع رواية «شارع نوبار» بمسرح الهناجر

صدى البلد

يستضيف مسرح مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج خالد جلال، في السادسة من مساء اليوم الخميس، حفل توقيع ومناقشة رواية "شارع نوبار"  للكاتب شريف عارف الصادرة عن دار "بتانة" للنشر.

ويشارك في الحفل الكاتبة ضحي عاصي، والكاتبة الصحفية أماني القصاص، وتقدم الحفل الكاتبة سوزان حرفي، إلى جانب حضور ومشاركة نخبة من نجوم الفن والأدب والكتاب والإعلاميين.

وتدور أحداث رواية "شارع نوبار" خلال سنوات ثورة 1919، داخل هيكل التنظيم السري للثورة، الذي يمثل لغزاً حتى اليوم، وتكشف عن زوايا جديدة لهذا الحدث التاريخي الهام في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الرواية لها طابع فني خاص، حيث تتضمن مجموعة من الوثائق النادرة ومنشورات الثورة الأصلية المطبوعة في حينها ، في إطار لوحة كاملة من الكتابة الوصفية للمجتمع وعاداته وتقاليده وأطيافه السياسية والدينية، المؤثرة في تلك الحقبة.

أجواء الرواية

على بعد أمتار قليلة من "الأوبرا السلطانية" تقع عمارة "الكونتينتال"، وأسفلها أهم وأشهر صالة بلياردو في القاهرة تحمل ذات الاسم. في هذه الصالة وقعت عيون الشبان الثلاثة لأول مرة على قائدهم "فتحي"، الشاب الأسمر ذو الملامح الصعيدية. أنيق الملبس، اللافت للنظر، صاحب الهيبة، والنظرة المباشرة التي يطل معها لمعاناً غريباً من عينية. عندما يوجه نظره إليك، تشعر أن حديثه لك وحدك، أنت وحدك، حتي لو كنت بين عشرات الناس!

فى هذا اليوم بدأت رحلته معهم.. أو رحلتهم معه 

وعلى غلاف الرواية نقرأ: «جاءتني مقدمات فكرة الرواية لتقتحم حياتي بلا استئذان، يوما بعد يوم تحول الاقتحام إلى مطاردة بإلحاح، لم أستطع الإفلات منها بعد عدة محاولات، وأخيرا استسلمت لها، بلا مقاومة، وبدأت في جمع المعلومات، ثم الكتابة. 

الهناجر خالد جلال شريف عارف دار بتانة شارع نوبار

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