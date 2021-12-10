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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : لجنة الصحة ستعقد جلسات استماع حول مشروع قانون المسئولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستعقد اجتماعاتها بعد غدا الأحد والأثنين  والثلاثاء المقبلين.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان عقدت جلسات استماع حول مشروع قانون المسئولية الطبية ، ومن المقرر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عددا من مشروعات القوانين ستكون على أولوية لجنة الصحة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة وهى مشروع قانون هيئة التخصصات الصحية ومشروع قانون المجلس الأعلى للصحة ، هذا بالإضافة إلى تعديلات قانون زراعة الأعضاء.

وكان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

وشهد مجلس النواب الثلاثاء الماضى ، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالبا بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.

لجنة الصحة بالبرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون هيئة التخصصات الصحية مشروع قانون المجلس الأعلى للصحة تعديلات قانون زراعة الأعضاء

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