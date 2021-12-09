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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الٱمومة حياة نمطية.. ٱول "وكيلة لاعبي كرة قدم": دا اللي جذبني للمهنة|فيديو

سماح حمزة، أول وكيلة
سماح حمزة، أول وكيلة لاعبين كرة قدم

قالت سماح حمزة، أول وكيلة لاعبين كرة قدم، أنها عندما عرضت الفكرة على زوجها الذي يعمل في مجال كرة القدم، رد عليها قائلاً: "والله عمرنا ما سمعنا عن ست تعمل في هذه المهنة.

وأضافت "حمزة"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن فكرة عملها كوكيلة لاعبى كرة قدم، كان في البداية عبارة عن فكرة مجنونة، معقبة: "مكنتش حابة أسستم حياتي على إني أم لـ5 أولاد فقط، الحياة النمطية دي مكنتش عجباني".

ولفتت إلى انها كانت حريصة على اصطحاب أولادها إلى النادي، خلاف أن زوجها يعمل في كرة القدم، ومن خلال هذا الامر جاءت فكرة عملها كوكيلة لاعبين لكرة القدم.

لم يكن لها أي دراية

وتابعت: إنها بدأت تمارس مهنتها لاعبة كرة قدم، خاصة مع اللاعبين الأفارقة، مشيرة إلى أنه لم يكن لها أي دراية بتفاصيل هذه المهنة.

كرة قدم صدى البلد تفاصيل كرة القدم الشرنوبي

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