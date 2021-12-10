فى 14 معلومة.. تعرف على مشروعات صندوق تحيا مصر بأسوان

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء والتي تضم العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف قطاعات العمل العام ، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين .

ونلقى الضوء عبر موقع " صدى البلد " في 14 معلومة على مشروعات صندوق تحيا مصر الجارية على أرض أسوان والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية وحضارية فى الشارع الأسوانى.

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1- تم إنهاء 10 مشروعات بنسبة 100%، وجار إنهاء 4 أخرى.

2- تصل إجمالى تكلفة المشروعات 688.5 مليون جنيه.

3- 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر.

4- 323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

5-44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

6- إفتتاح الـ 10 مشروعات خلال الفترة القادمة.

7- تضم مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.

8- مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سريرا لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد.

9- مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة.

10- مشروع توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو.

11- توصيل المرافق الداخلية واللاند سكيب لـ 432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بدراو.

12- تطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة.

13- تم الانتهاء من توريد تجهيزات السيارات المطلوبة لـ3 مشروعات أخرى وهى عدد 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة، بجانب دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال، وكذا استكمال مساكن قرى الظهير الصحراوى بنصر النوبة.

14- وهناك 4 مشروعات جار العمل فيها بنسب تتراوح ما بين 82% إلى 99% توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، بجانب إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بطاقة 40 ماكينة غسيل كلوى، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة، فضلا عن تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة ، ويتوازى مع ذلك تنفيذ مشروعات تجديد خطوط مياه الشرب بـ9 قرى أخرى.