وزير التعليم والثقافة الباكستاني بـ”الإيسيسكو": تضافر جهودنا ضرورة لمواجهة تحديات وباء كورونا

قدم الوزير الباكستانى للتعليم والثقافة شفكت محمود، التهنئة لرئيس الايسيسكو على عقد مؤتمر الايسيسكو ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبد الغفار على استضافة المؤتمر المهم الذى ينعقد فى ظل الظروف و التحديات التى فرضها وباء كورونا.

وأكد الوزير الباكستاني على ضرورة تضافر الجهود و التنسيق بين الدول و تبادل الخبرات من أجل مواجهة التحديات التى خلقها الوباء أمام وسائل التعليم .

إلى ذلك، التقى وزير التعليم والتدريب المنهي والتراث الوطني والثقافة الباكستانية، شفكت محمود، اليوم الخميس، وزير التعليم المصري طارق شوقي ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع عشر لـلايسيسكو بالقاهرة حول تحديات التعليم ما بعد وباء فيروس كورونا، ووالنسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وتبادل الوزير الباكستاني شفكت محمود تبادل الآراء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية على هامش المؤتمر العام الرابع عشر للإيسيسكو والنسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

كمان له له لقاء مهم مع وزير التعليم المصري طارق شوقي، الذي تحدث له بالتفصيل كيف تم إنشاء بنك المعرفة على شكل موارد تعليمية يمكن لكل طالب الوصول إليها. و أعرب عن إعجابه الشديد بالفكرة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو».

واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المنتدي يعقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو».