ارتفاع أداء 11 قطاعا بالبورصة اليوم الخميس.. تعرف عليها

ارتفع أداء 11 قطاعا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس اخر جلسات الأسبوع، يستعرضها صدى البلد في السطور التالية:

أداء قطاعات البورصة الصاعدة

1- قطاع موارد أساسية

2- قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات

3- قطاع طاقة وخدمات مساندة

4- قطاع عقارات

5- قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات

6- قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية

7- قطاع رعاية صحية وأدوية

8- قطاع أغذية ومشروبات وتبغ

9- قطاع خدمات النقل والشحن

10- قطاع خدمات تعليمية

11- قطاع قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف



اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها وسط هبوط مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة منفردا، وربح رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.176 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 11534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 13699 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3121 نقطة.