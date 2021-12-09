الزمالك فى 2021 .. " كوكتيل تغييرات " على كرسى الإدارة .. والدوري " بسمة الكرة "

دخل نادي الزمالك في كواليس وصراعات ، بداية من عدم استقرار مجلس إدارته لتوالي لجان ، من أجل تسير أمور النادي ، لعودة المجلس مرة أخري وحتي حصد اللقب فهي رحلة مثيرة نحو تحقيق اللقب ، حيث كانت رحلة استثنائية لم تخل من الصعاب في أي جزءٍ منها، خاصةً أن المنافس كان

"بطل إفريقيا"، النادي الأهلي.

تبدأ رحلة الزمالك بشهر نوفمبر من عام 2020، فهي أشبه بكابوس مزعج لتبديد أحلام لاعبي نادي الزمالك.

البداية كانت مع قرار عزل مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور، قبل أسابيع من "نهائي القرن الإفريقي" الذي جمع بين فريقي الأهلي والزمالك.

وغياب الاستقرار عن الزمالك ، وسط محاولات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو لعزل أنفسهم عما يحدث خارج المستطيل الأخضر.

تأهل الأهلي والزمالك، لخوض المباراة النهائية لبطولة "أبطال إفريقيا" عام 2020، التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة.

ورحل مجلس "مرتضى منصور" بشكل رسمي، وبدأت وزارة الشباب والرياضة في تجهيز لجنة مؤقتة لقيادة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري.

و بعد خسارة النهائي الإفريقي، تلقى فريق نادي الزمالك هزيمة صادمة بنتيجة 3 – 1 على يد "طلائع الجيش"، في نصف نهائي "كأس مصر"، وبدات الازامات .

وأعلن "مجلس بكري"، عبر بيان رسمي، عن حجم ديون "القلعة البيضاء" للجهات الحكومية، التي بلغت قيمتها حوالي مليار ونصف مليار جنيه مصري.

فيما أصيب المستشار أحمد البكرى بفيروس كورونا، الذي أدى إلى وفاته في ديسمبر من عام 2020، ليكون المستشار عماد عبد العزيز رئيسًا لنادي الزمالك.

استمرت الأزمات المالية تضرب القلعه البيضاء، وسط انتشار أنباء عن رحيل نجوم الفريق وعلى رأسهم الثلاثي: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد.

ورغم كل تلك المشكلات، قدم الزمالك عروضًا جيدة في بداية مسابقة الدوري المصري، حيث حقق الفوز خلال 7 مباريات من أصل 9 (تعادلين).

ومع انطلاق موسم الانتقالات الشتوية، بدأت أحداث يناير ، مع رفض التونسي، فرجاني ساسي، تجديد عقده مع الفريق، الأزمة الثانية كانت تتعلق بالمهاجم مصطفى محمد، الذي وعده "مجلس مرتضى منصور" بالاحتراف بعد البطولة الإفريقية.

ولم ينجح مجلس إدارة نادي الزمالك في حسم الملفين،لم يجدد فرجاني ساسي عقده مع الفريق، ورحل مصطفى محمد ، ليقوم الزمالك بتعويضه بمهاجمين مروان حمدي والتونسي سيف الدين الجزيري، لكن الجزيري لم يحق له المشاركة مع الفريق إفريقيًا، بسبب مشاركته مع "المقاولين العرب" في الكونفدرالية بنفس الموسم ثم رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن نادي الزمالك، وعاد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رئاسة الجهاز الفني للقلعة البيضاء

وتقدمت لجنة "عماد عبد العزيز" باستقالتها إلى "الشباب والرياضة"، ليحل محلها لجنة الكابتن "حسين لبيب".

وبدأت الصراع على لقب للدوري بين الأهلي والزمالك،و فضل مسؤولو النادي الأبيض التركيز فقط مع الفريق ،وحصد الزمالك لقب الدوري وكتب نهاية سعيدة لموسم استثنائي، لاعبو الزمالك حصد لقب الدورى الممتاز، فى الموسم المنقضى، للمرة الـ 13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.

وقبل أن ينتهي العام لابد من احداث جديدة قد تعود عليها الزمالك ، وبدأت بقرار وزارة الشباب والرياضة بعودة مجلس مرتضي منصور مره اخري ، حيث اعتمد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حكم القضاء الاداري بعودة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك اعتبارا من تاريخ اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021.

وتسلم "منصور" رئاسة النادي الأبيض استعدادًا للدعوة لإجراءات الجمعية العمومية على أن تقام خلال الـ45 يومًا منذ عودته ، طبقًا للائحة الاسترشادية الخاصة بالأندية وعدم النظر للائحة النادي الخاصة والتي تم اعتمادها إبان فترة رئاسة "منصور" للنادي الأبيض بسبب أن الجهة الإدارية لم تعترف بها أو توافق عليها.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أقرت في حكم صدر الشهر الماضي، بأحقية مرتضى منصور في العودة إلى منصبه، لعدم إثبات مخالفات مالية من قبل النيابة العامة، ومن المنتظر اعلان مجلس منصور عن فتح باب الترشح خلال الساعات القليلة المقبلة.