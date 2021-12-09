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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد رحيله .. رسالة مؤثرة من أب لنجله عقب وفاته بسقوط جدار عليه أثناء لهوه في المنوفية

الطفل الضحية
الطفل الضحية

في رسالة مؤثرة جاءت كلمات الأب الذي يحاول أن يستوعب صدمته في وفاة طفله الصغير صاحب العشر سنوات أثناء لهوه أمام المنزل مع أقرانه وسط حالة من الحزن.

إياد محمد فايد طفل من قرية سمادون بمركز اشمون بمحافظة المنوفية لقي مصرعه مساء أمس حيث سقط عليه جدار منزل أثناء لهوه أمام منزله وذلك بسبب الرياح الشديدة والطقس السئ.

حيث شيع الأهالي جثمان الطفل أمس وسط حالة من الحزن بين أبناء القرية حيث خرج الجميع في صدمة لوفاة صغيرهم.

وجاءت كلمات الأب محمد فايد المعلم في التربية والتعليم لنعي نجله الصغير مؤثرة للجميع حيث كتب علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " ابني ( إياد محمد فايد ) الرجل الصغير الوحيد .. لم أر منه في العشر سنوات السابقة أي مكروه أو أذى .. من يوم مولده حتى اليوم كان قرة عين لي .. معينا لي بعد الله على سنه الصغير .. فعل معي من بر الوالدين في العشر سنوات ما فعلته أنا مع أبي وأمي في إحدى وخمسين سنة .. لم أر منه عقوقا قط .. كان بمناسبة وغير مناسبة يكب على يدي وقدمي يقبلهما.. 
حبيب نفسي وقلبي وروحي .. 
مما كان يفعله معي كنت أظن أنني لن أعيش طويلا وأن عمري قصير .. فتبين لي أن عمره هو القصير .. أنعى ابني إلى نفسي .. حقيق عليكم أن تعزوني في مصابي الجلل ..
ابني في  ذمة الله .. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار .. إنا لله وإنا إليه راجعون".


وكان اللواء  مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة أشمون بمصرع طفل بقرية سمادون عقب انهيار جدار منزل قديم عليه.

بالانتقال والفحص تبين مصرع الطفل " ا.ف " 10 سنة، ومقيم بعزبة الشاذلي بقرية سمادون، نتيجة  سقوط جدار منزل قديم أثناء لهوه مع الاطفال.

تم نقل الجثمان الي مستشفي اشمون حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية الطقس السيئ مصرع طفل

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