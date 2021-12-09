الصحة: بناء منظومة المناعة لا يكتمل إلا بعد تناول الجرعة الثانية.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدلائل التي ظهرت من خلال الأبحاث والمتواترة من الدول المختلفة تقول إن أعراض المتحور أوميكرون أقل بكثير من المتحور دلتا.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أعراض المتحور أوميكرون أقل من المتحور دلتا، أيضا الاحتياج إلى دخول المستشفيات أقل أيضا، كما أن الاحتياج إلى دخول الرعاية المركزة بعد دخول المستشفى أقل بنسب تزيد عن 8%".

وأشار: "هناك بعض الأبحاث التي تقول إن المتحور قد يؤدي إلى تقليل كفاءة اللقاح.. ويجب التفرقة بين عدم الفاعلية وتقليل الكفاءة"، مؤكدا: "في جميع الأحوال اللقاح فعال".

ووجه رسالة للمواطنين قائلا: "أخذ الجرعة الثانية مهم وأساسي.. ولا يكتمل بناء منظومة المناعة في جسد المتلقح إلا بعد تناول الجرعة الثانية".