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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 5 أيام.. قطع الكهرباء عن قرى بني سويف الأسبوع المقبل

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،فصل التيار عن بعض القرى بمركز بني سويف ،من السبت إلى الأربعاء"الأسبوع القادم "،اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

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وبحسب البيان الوارد من القطاع ، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت"11/12"عن(قرية سنور)،ويوم الأحد "12/12" عن قرية( باروط) ،ويوم الاثنين "13/12" عن  (منشية الروضة، الكوم الأحمر)، ويوم الأربعاء "15/12" عن قرية (الحمرايا). 

 

وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة

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