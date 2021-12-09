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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: الرئيس السيسي من الصالحين.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى  الشئون الإسلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل من الصالحين، حشرنا الله معه في الجنة ، مضيفا أن كل عمل يعمله  فيه صلاح وإصلاح.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على دي ام سي، أن تكريم أصحاب الهمم مفاجئة طيبة  الاهتمام بتلك الحفاة المتكررة ، مشيرا إلى أنه اجراء سنوي مع أصحاب الهمم ولكن هذا العام قادرون باختلاف ظهر بشكل أجمل، فهم عصبة طيبة تستنزل بهم الرحمات وتجلب بهم الأرزاق، مؤكدا أن  الرئيس قدم لنا مفهوم المعايشة بأوضح صورة.


قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحنين الإنسانى إلى الوطن موروث حتى فى الأنبياء، وهذا ليس عيبًا.

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عنده حنين إلى الكعبة التي بناها جداه إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - لذلك جبر الله خاطره بتحويل القبلة، من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة.

وتابع: ويقال أن آدم ظل يبكى حنينًا إلى الجنة وطنه، وكذلك نوح -عليه السلام-، كان يبكي حنينًا إلى وطنه الذى غرق، مشيرًا إلى أن الوطن جزء لا يتجزأ من الدين ولا ينفصل عن الإيمان.

وكان في حلقة سابقة، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أنه بالنسبة للجماعات السلفية، بخصوص المصافحة، قائلا: هاتوا حديث نبوى عن رسول الله -صلى الله ليه وسلم- يقول لا تصافحوا النساء.

وأفاد بأن ترك النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- لشيء ليس معناه المنع أو التحريم، فالنبى -صلى الله عليه وسلم- لم يركب سفينة، فهل هذا معناه أن السفن حرام، إذا كنا بنقول هذه الأمثلة عشان الناس إللى بتقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك يبقى لا يفعل، النبي -صلى الله عليه وسلم-  قال لا أصافح النساء، فلماذا لم يقل لا تصافحوا، فالاكتفاء بالتحرير لا يكون بلا أصافح النساء".

 

 

الشيخ خالد الجندي الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريم أصحاب الهمم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحنين الإنسانى إلى الوطن موروث حتى فى الأنبياء

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