وفد البرلمان بمطروح: العلمين الجديدة حلم مصر الذي حققه السيسي

تفقد وفد مجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير الأعمال بالمدينة.

وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة "احنا بنواصل الليل بالنهار علشان نحقق الحلم"، مؤكدا أن الدولة توفر جميع الامكانيات لتحويل حلم العلمين الي حقيقة.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان، إن حجم الاعمال التي تم تنفيذها يخرج من مرحلة الانجاز الي الاعجاز، وماشهده وفد البرلمان يحتاج لسنوات طويلة لتحقيقه، الا ان الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت أكبر دافع لانجاز ماتم تحقيقه.

وخلال تفقد وفد البرلمان للمدينة، اكدوا أن مدينة العلمين الجديدة، هي حلم مصر الذي حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه قال اللواء يحيى عيسوي، عضو مجلس النواب، إن أهم مايميز مدينة العملين، انها مدينة تم تخطيطها لتكون مدينة لجميع المصريين بكل فئاتهم وليست مدينة لفئة معينة.

ووجه النواب المشاركين في وفد البرلمان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي كل الانجازات التي يتم تحقيقها علي ارض مصر.

واستعرض المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، حجم الأعمال والإنجازات والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمدينة، قائلا:" يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات بها نحو 155 مليار جنيه، والعمل يسير ليل نهار على مدار ثلاث دوريات على مدار اليوم العمل مستمر على مدار السنوات24 ساعة فى اليوم.

وتابع سمير خلال الزيارة الميدانية لوفد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة لمدينة مطروح والعلمين لتفقد حجم الإنجازات فى المشروعات القومية:" المدينة صدر لها القراران الجمهوريان، رقم 108 لسنة 2018 بمساحة 48 ألف فدان، ورقم 76 لسنة 2020 بمساحة 102 ألف فدان كامتداد للعلمين الجديدة، وتقدم المدينة الجديدة مزايا اقتصادية وسياحية وثقافية كبيرة وتوفر المزيد من فرص العمل، بما تتضمنه من مرافق ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات المجتمعية".

واستكمل رئيس جهاز المدينة:" المخطط الاستراتيجى تضمن مشروعات الحى اللاتينى، ومشروع المدينة التراثية وجامعة العلمين، وكذلك مشروعات الإسكان المميز وسكن مصر بالمنطقة الجنوبية وتم تنفيذ محطة معالجة ثلاثية للصرف بطاقة 90 ألف م3/ يوم كمرحله أولى، ومحطة محولات الكهرباء وتنفيذ الطريق الساحلى الجديد بإجمالى 48 كيلومترا شاملا أعمال الإنارة والكبارى، ومن المخطط لمدينة العلمين الجديدة أن تضم 14 حيا متعدد المستويات، ومناطق تجارية وخدمية، كما تضم مراكز بحثية، ومناطق لوجستية ، ومناطق صناعية، وممشى سياحي على مساحة 14 كيلومترا، بالإضافة إلى أبراج شاطئية ومنطقة ترفيهية".