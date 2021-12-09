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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يطالب محمد صلاح بالانضمام إلى الزمالك

محمد صلاح
محمد صلاح

طلب الإعلامي خالد الغندور من محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي الانضمام إلى نادي الزمالك. 

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الصراحة أتمنى انك علي سن 38 تكون موجود في نادي الزمالك تختم حياتك الكروية في النادي اللي انت بتحبه من وأنت طفل صغير  والتيشورت لايق عليك يا أبوصلاح وسيبك من الناس اللي طول الوقت عايزة تقيمك على مزاجها أنت أحسن لاعب في العالم”,


في سياق كشفت تقارير صحفية بريطانية، آخر تطورات مستقبل محترفنا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مع الريدز.

وينتهي العقد الحالي لمحمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023.

ووفقًا لما أشارت إليه صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من النادي الإنجليزي، فإن عامل السن يثير مخاوف داخل ليفربول، بشأن تجديد عقد محمد صلاح، حيث إنه سيتم عامه الـ30 في الصيف المقبل.

وتابعت أن ليفربول يظل على ثقة من أن محمد صلاح سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي، وأن عمره لن يجعل الإدارة تتراجع عن التجديد، ولكن لن يمنحه النادي عقدًا طويل الأمد أو راتبا ضخما.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أنه في حالة عدم توصل الطرفين لاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، قد يضطر النادي للتخلي عن محمد صلاح في الصيف المقبل، لاستفادة من بيعه.

وأضافت، أن على الرغم من أن ليفربول سيكون حريصًا على تجنب هذا المصير، إلا أنه وضع  قائمة بدلاء، في حالة حدوث هذا السيناريو.

ويحصل محمد صلاح حاليًا على راتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف إسترليني، لكن تشير التقارير الإنجليزية إلى أن صلاح  يطالب براتب يتراوح بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيًا.

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