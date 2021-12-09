خالد بيومي يرشح مهاجم فلسطين للانضمام إلى الأندية المصرية

طالب خالد بيومي الخبير الكروى أندية الدوري المصري بضرورة متابعة مهاجم منتخب فلسطين بعد تألقه فى بطولة كأس العرب.

كان منتخب فلسطين ودع بطولة كأس العرب من دور المجموعات رفقة منتخب السعودية فيما تأهل منتخبي المغرب والأردن إلى دور الثمانية عن نفس المجموعة.

قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"تامر صيام لاعب المنتخب الفلسطيني جدير بالاهتمام من بعض الأندية في الدوري التي تسعي للتعاقد مع رأس حربهً".

وتأهلت منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس وقطر وعمان والأردن والإمارات إلى دور الثمانية في بطولة كأس العرب التى تستمر حتى يوم ١٨ ديسمبر الجاري بالدوحة.

ويلتقى غدا الجمعة منتخب قطر مع نظيره منتخب الامارات فيما يواجه منتخب تونس نظيره العماني بدور الثمانية في بطولة كأس العرب.

فيما يخوض منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الأردن بعد غد السبت بينما يلتقى فى نفس اليوم منتخب الجزائر نظيره منتخب المغرب. بدور الثمانية في بطولة كأس العرب.

منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا للأردن

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني تدريبًا مسائيًا في الخامسة والنصف بتوقيت الدوحة على الملعب المخصص له استعدادا للقاء الأردن في السادسة مساء السبت المقبل ( الخامسة في القاهرة) في اطار الدور ربع النهائي لكأس العرب، ومن المقرر أن يفتح التدريب في ربع الساعة الأولى منه أمام وسائل الإعلام.

وكان المنتخب الوطني قد استأنف تدريباته صباح اليوم بأحد القاعات المخصصة بمقر اقامته، كما استأنف أيضا كل من أحمد حجازي وأيمن أشرف تدريباتهما العلاجية.