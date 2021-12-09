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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: إنجاز مصر في ملف التعليم العالي وإنشاء الجامعات الحديثة يحسب لقيادتها

النائب طارق عبد الهادي،
النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، ان كلمة الرئيس السيسي، خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلمة للمستقبل، تؤكد مدى اهتمام الدولة بشدة بالتعليم العالي ونشر الجامعات العصرية التي تلائم سوق العمل في المستقبل والتخطيط الجيد لهذه القضية.

واضاف عبد الهادي في تصريحات له اليوم، أن التعليم الجيد هو قضية أمة، تقاتل من أجلها ومن أجل مستقبل أبنائها وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال المنتدى، بتأكيده أن التعليم الجيد من حقوق الإنسان وأن مصر ستقاتل من أجل التعليم والمعرفة.

واشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الانتباه التام إلى ما قاله الرئيس، من ضرورة توافر اقتصاديات قوية لتوفير تعليم جيد، وهى حقيقة واضحة ولابد من الانتباه التام لها، ففي العصر التكنولوجي الذي يعيشه العالم، لابد من توافر أجهزة بحثية وتعليمية غالية الثمن، ومكان تعليمي مناسب وجامعة متطورة وكل هذا يؤكد على ضرورة وجود اقتصاديات جيدة للتعليم.

وشدد النائب ، أن انجاز مصر في ملف التعليم العالي يحسب لقيادتها السياسية ورؤاها خلال السنوات الماضية، بعدما تم انجاز العديد من الجامعات العصرية الحديثة على أرض مصر، وباستثمارات ضخمة وذلك حتى تتناسب مع روح العصر وتدفع بشباب مؤهل ومناسب لسوق العمل ومتطلباته.

الرئيس السيسي المنتدى العالمي للتعليم العالي العاصمة الإدارية الجديدة حقوق الإنسان الجامعات العصرية الحديثة

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